Carlos Plá Valencia, 25 MAR 2026 - 07:30h.

En un mundo saturado de contenido rápido, estos emprendedores apuestan por crear experiencias, emociones y recuerdos con significado como regalo

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Javier y Darío, dos jóvenes valencianos apasionados por la música, se propusieron convertir experiencias personales en canciones para ofrecer regalos personalizados.

En un mundo saturado de contenido rápido, han decido apostar por crear recuerdos con significado. "Nos dimos cuenta que la gente está cansada de hacer regalos materiales y prefiere regalar experiencias, emociones, algo más sentimental, y nada mejor que una canción que cuente una historia", explica Javier Maudos, creador de Soundscape Studio, que asegura que "hay muchos clientes que nos llaman para contarnos que han llorado con la canción".

Detrás de cada tema hay un proceso creativo que cuenta con la colaboración directa de los clientes, que les facilitan todos los detalles que quieren que se incluyan en las canciones. "Les pedimos que nos digan el estilo de música que quieren que utilicemos, la historia que desean contar, las palabras que quieren que salgan y si se va a regalar en un cumpleaños, en una boda o una jubilación".

Con la información recopilada y un software especializado componen la música. "Todo está libre de copyright y pasa a ser propiedad del cliente para que la pueda utilizar y compartir con quien quiera".

Canciones que se recuerdan

Entre sus clientes se encuentran desde gente joven, que pide géneros de música actuales a, personas de más de 40 años interesadas en otros tipos de música. "En las últimas semanas hemos recibido muchos pedidos de mujeres o hijos que querían hacer una canción para regalar en el día del padre".

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Actualmente, ofrecen dos tipos de formatos. "Lo habitual es que les enviemos la canción personalizada en formato digital que es lo más económico. También hacemos unos marcos personalizados con una fotografía del cliente y le ponemos un código QR que puedes escanear y te lleva a la canción, además podemos hacer todas las copias que se deseen".

El proyecto comenzó hace solo dos meses y estos dos jóvenes emprendedores ya preparan novedades para llegar a un mayor número de clientes. "Nosotros creamos canciones que no solo se escuchan, se recuerdan porque una canción puede decir lo que a veces cuesta expresar"