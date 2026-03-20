Carlos Plá Valencia, 20 MAR 2026 - 19:30h.

Inma Krauze, artista visual llegada a Valencia en 2023, encontró en las alcantarillas de la ciudad un elemento que pasa desapercibido para la población, pero que encierran mucha información

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En sus primeros paseos por Valencia a su llegada en 2023, Inna Krauze, artista rusa, comenzó a fijarse en las tapas del alcantarillado de la ciudad, un elemento que siempre está presente, pero que pasa desapercibido para la mayoría de los ciudadanos. "Me interesó esa paradoja, forman parte esencial de la infraestructura urbana, sostienen la ciudad, pero permanecen invisibles en la percepción cotidiana", explica.

Pero detrás de las alcantarillas podemos encontrar gran cantidad de información. Incluyen datos útiles como el nombre de la ciudad, del sistema de alcantarillado o la empresa que las fabricó. "En algunas también se pueden encontrar símbolos tan relevantes como el escudo de Valencia. En otros casos se puede ver por su estilo a que época concreta pertenecen. Podemos ver, por ejemplo, unas alcantarillas de 1926 con claras influencias modernistas con el motivo del murciélago, símbolo también de la ciudad", señala.

Precisamente es el estilo de estas piezas urbanas, lo que más llama la atención a esta artista visual. "Sí, hay mucho diseño detrás. Existen numerosas variaciones. A veces las diferencias son mínimas, cambian fechas o la disposición de los elementos, pero si intentas clasificarlas, aparecen decenas de tipologías. En mi caso, me he centrado en tapas de hierro fundido de alcantarillado, y aun así la diversidad es muy amplia".

"Huellas Urbanas"

Con toda la información que ha obtenido, Inna prepara la exposición "Huellas Urbanas", que se exhibirá en la Junta Municipal de Ciutat Vella del 30 de abril al 9 de mayo, y en la que presentará una colección de impresiones tomadas directamente de las tapas de alcantarillas. "La técnica que utilizo es el frottage, es una impresión directa mediante presión. Trabajo con papel húmedo de alta resistencia, que se adapta al relieve, y utilizo presión manual y herramientas para transferir la forma. Es un proceso bastante físico, casi como tomar un molde del espacio urbano", explica.

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Junto a las impresiones, los visitantes encontrarán documentación del proceso y materiales que muestran la relación entre el objeto urbano y su huella. Además, el proyecto se completa con un trabajo en vídeo que explora la ciudad desde dos perspectivas: la mirada habitual hacia delante y la mirada hacia el suelo. "Para mí este proyecto también tiene una dimensión personal. Es una forma de conocer la ciudad en la que vivo desde hace relativamente poco tiempo, prestando atención a sus detalles más invisibles".

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Unas alcantarillas que la artista define como marcas en el cuerpo urbano. "Son puntos de contacto entre la superficie visible y la infraestructura que sostiene la ciudad. O puntos de intervención invasiva en el cuerpo".