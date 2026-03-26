La abuela del bebé y madre de la detenida fue la que llevó a su nieto al Hospital tras encontrarlo desnutrido en un bar mientras su hija consumía alcohol

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ValenciaLa Policía Nacional ha detenido a una mujer en Valencia acusada del delito de abandono familiar tras el ingreso en el Hospital La Fe de su bebé de once meses al que le detectaron restos de cocaína en su organismo, al tiempo que presentaba un estado generalizado de desnutrición. La criatura fue trasladada al centro sanitario por su abuela materna que ha denunciado a su hija por varios delitos.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 19 de marzo cuando una mujer de 55 años llevó a su nieto de once meses al Hospital La Fe de Valencia tras encontrarlo desnutrido en un bar de la pedanía de La Torre, donde su madre se encontraba bebiendo alcohol y, según la abuela, sin alimentar al menor durante horas. La discusión entre ambas mujeres motivó que la abuela se hiciera cargo del niño y acudiera a Urgencias del citado centro hospitalario, informa el diario Las Provincias.

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La madre se ha negado a declarar

En el servicio de urgencias, los médicos detectaron restos de cocaína en el organismo del bebé y avisaron a la Policía Nacional, siguiendo el protocolo para menores con presencia de sustancias estupefacientes. El niño quedó ingresado en la unidad Pediátrica.

La abuela denunció a su hija por abandono de familia y malos tratos continuados. La investigación pasó a la Guardia Civil de Paiporta, competente en la zona donde ocurrieron los hechos. Tras varias declaraciones, los agentes detuvieron esta semana a la madre, una mujer española de 31 años, a la que se imputa un delito de abandono de familia por incumplimiento grave y reiterado de sus deberes de cuidado.

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Además del positivo en cocaína, el menor presentaba signos claros de desnutrición, por lo que se informó a Servicios Sociales para valorar medidas de protección, incluida la posible tutela por parte de la Generalitat. La madre se ha acogido a su derecho a no declarar tras su detención, negándose a dar explicaciones sobre cómo llegó la cocaína a estar presente en el cuerpo de su bebé. La Guardia Civil la dejó en libertad con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.