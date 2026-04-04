Iván Sevilla 04 ABR 2026 - 18:52h.

El hombre mayor sufrió el accidente poco antes de las 20:55 horas en una zona rural de Sot de Chera

Tras atravesar el cauce del río Sot, los equipos de rescate montaron al herido en el abdomen en ambulancia

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ValenciaUn anciano tuvo que ser rescatado este 3 de abril después de sufrir una caída con la tan mala fortuna de clavarse una hoz en Sot de Chera (Valencia).

Según informó el servicio de emergencias 112 de la Comunidad Valenciana, el hombre de 74 años tuvo el accidente poco antes de las 20:55 horas en una zona rural del pequeño pueblo.

Inmediatamente tras recibir el aviso se montó un operativo formado por bomberos de Requena y otros voluntarios del Consorcio Provincial junto a un helicóptero que movilizó a los forestales.

Tenía la herramienta clavada en el abdomen

Los equipos de rescate llegaron hasta donde se encontraba el septuagenario herido, con la herramienta que le había alcanzado el abdomen. Utilizando una camilla portátil, lo trasladaron hasta una ambulancia.

Antes, tuvieron que atravesar el cauce del río Sot, que discurre al lado del campo donde estaba el anciano. En un vídeo grabado por los propios bomberos se observa no muy lejos el castillo de la localidad.