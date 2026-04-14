Se busca a tres hombres que por el momento no han sido identificados y que han actuado con la cara cubierta

Los atracadores han accedido al banco a través de un butrón antes de que el banco abriera al público

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BenetússerLa Guardia Civil busca a tres hombres que este martes han robado en una sucursal bancaria en Benetússer (Valencia) y han maniatado a las empleadas de la limpieza que les han sorprendido cuando han accedido al local para hacer su trabajo.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, el aviso les ha llegado alrededor de las 8:30 horas, y hasta el lugar se ha desplazado una patrulla y posteriormente personal del servicio de Criminalística.

Los atracadores han accedido al banco a través de un butrón

Se busca a tres hombres que por el momento no han sido identificados y que han actuado con la cara cubierta, para apoderarse de un botín de cuya cuantía no se ha informado.

Los atracadores han accedido al banco a través de un butrón antes de que el banco abriera al público y cuando han entrado las trabajadoras de la limpieza las han maniatado