Iván Sevilla 12 ABR 2026 - 17:01h.

La Policía Municipal de Bilbao arrestó al hombre de 45 años el 10 de abril en la calle Ribera a las 23:30 horas

Ahora sí ha ingresado en prisión provisional, acusado del robo y de causar lesiones graves a otra persona

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BilbaoEl presunto autor de la muerte de su pareja en la localidad de Basauri (Vizcaya) fue detenido el viernes 10 de abril por un robo y una agresión. Recordamos que estaba en libertad provisional, con el pasaporte retirado.

Aunque había sido arrestado y se le acusaba de un homicidio en el ámbito de la violencia de género, el juez decidió dejarlo libre mientras se seguía investigando si la mujer de 44 años había fallecido de forma natural o violenta.

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Según el análisis forense tras practicársele la autopsia al cuerpo hallado el 1 de abril, la víctima tenía una costilla rota y marcas en el cuello. El varón de 45 años tenía una orden de alejamiento de ella.

La detención reciente también es por causar lesiones graves

La Policía Municipal de Bilbao detuvo al implicado en el presunto asesinato de la mujer cuando eran más de las 23:30 horas, en la calle Ribera del municipio, el 10 de abril.

En concreto, según ha precisado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, se le imputa un delito de robo con violencia e intimidación contra dos hombres, a quienes dio varios golpes en la cara.

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Además de eso, una segunda denuncia se había ya presentado por la tarde ese mismo día contra el mismo individuo, por presuntamente agredir a otra persona, causándole lesiones graves.

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Esta vez, tras pasar a disposición judicial por estos dos hechos, el juez sí decretó su ingreso en prisión provisional. Precisamente este viernes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó el crimen como machista.