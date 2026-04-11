Redacción Madrid Europa Press 11 ABR 2026 - 18:26h.

La sustracción del dinero que había sacado la víctima del banco se produjo el 9 de abril a las 11:20 horas

El autor de los hechos acabó tirando el dinero al suelo y huyendo en un coche, por lo que tratan de localizarlo

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MadridUn agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio impidió el robo de 900 euros a una persona que acababa de sacarlos del banco en un cajero automático ubicado en la localidad de Tres Cantos (Madrid).

Así lo ha dado a conocer la Benemérita en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press. En él ha detallado que el guardia civil estaba por la zona donde había ocurrido el delito, el jueves 9 de abril.

Eran las 11:20 horas cuando observó que varias personas perseguían a un individuo al grito de "¡al ladrón!". Inmediatamente se sumó también a la carrera para interceptarlo.

Tiró el dinero robado al suelo antes de huir

No obstante, el sospechoso acabó huyendo en un vehículo que le esperaba y no pudor ser detenido, aunque sí consiguieron que arrojara al suelo el dinero que había robado, antes de fugarse.

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Los agentes del Puesto Principal de Tres Cantos están ya investigando con la colaboración de los testigos para identificarlo, localizarlo y arrestarlo como presunto autor de los hechos.