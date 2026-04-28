El instituto ha expulsado a la menor detenida y a dos alumnas que adquirieron la droga, además, la policía ha detenido a un menor de 17 años por suministrar la droga a la arrestada

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Una alumna de 14 años del instituto Figueras Pacheco de Alicante ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de vender cocaína rosa a sus compañeras de clase, según han confirmado fuentes de la investigación.

Ante la gravedad de los hechos, la dirección del centro, ubicado en el barrio de la Florida, ha expulsado a la menor que suministró la droga y a otras dos alumnas que la compraron, adelanta Información.

Fueron miembros del propio instituto los que alertaron a las fuerzas de seguridad. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó hasta las instalaciones para recoger información sobre la menor vinculada con la venta de sustancias estupefacientes.

Los agentes inspeccionaron la mochila de la alumna y hallaron dos bolsitas con cocaína rosa o tusi. La menor fue detenida el pasado 24 de marzo y trasladada a la Comisaría Provincial, donde el Grupo de Menores (Grume) instruyó diligencias y puso a la menor a disposición de la Fiscalía de Menores. Otras dos estudiantes, de entre 12 y 15 años, prestaron declaración como testigos ante los agentes y reconocieron haber comprado droga a la detenida.

Detenido otro menor de 17 años

Tres días después de la intervención en el instituto, la Policía detuvo a otro menor de 17 años que presuntamente suministraba la droga a la estudiante arrestada. Varias patrullas fueron requeridas el 27 de marzo por una pelea en la calle donde localizaron a tres jóvenes.

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Uno de ellos, un menor de 17 años, escondió una bolsa de plástico en un buzón, pero los agentes lo detectaron y hallaron en su interior dinero, pastillas, marihuana y hachís.

Tras su detención, los agentes comprobaron que su identidad se correspondía con la del menor que estaba siendo investigado por suministrar la droga a la menor detenida en un instituto de Alicante.