Dos helicópteros han colisionado en el aire y una de ellas se ha incendiado al caer dentro de un estacionamiento privado

Seis muertos tras chocar en el aire dos helicópteros en Brasil: uno de los aparatos sufrió una gran explosión al tocar tierra

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El youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi; el cantante Oliver Tree; el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves están entre los seis fallecidos en el grave accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, según informa 'Público'.

Los hechos ocurrieron a las 08:59 hora local. Dos helicópteros han colisionado en el aire y una de ellas se ha incendiado al caer dentro de un estacionamiento privado. El fuego ha destruido 20 coches eléctricos que estaban aparcados en la zona y los bomberos han tenido que acudir para controlar las llamas.

Los pilotos tenían "mucha experiencia" en aviación

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, afirma que ambos pilotos tenían "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña está investigando los hechos.

Gaspi era un popular y polémico streamer argentino de 23 años que se hizo conocido por su particular estilo de humor. En sus vídeos hacía entrevistas informales y bromas en la calle para generar momentos incómodos. Hace poco, grabó uno con el streamer Ibai Llanos, que también le invitó a su Velada del Año 5 en Sevilla.

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El artista de 32 años, Oliver Tree Nickell, se encontraba de viaje en Brasil por su gira internacional. El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en São Paulo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

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El artista, que tiene más de 11 millones de seguidores, tiene un vídeo en Instagram junto a Thiago Alcântara, un influencer de Río de Janeiro, en el que se le ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre