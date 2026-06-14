Quinta semana de huelga de los médicos en España: ¿qué servicios están garantizados?

Los sindicatos cierran el primer ciclo del calendario de movilizaciones contra la reforma del Estatuto Marco

¿Qué servicios sanitarios siguen funcionando y cuáles se cancela por la huelga de médicos?

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Los médicos vuelven a la huelga nacional este lunes y hasta el viernes 19 mientras que en Cataluña pararán el miércoles 17. Se trata de la quinta que realizan este 2026. Según informa 'El Periódico', los sindicatos cierran el primer ciclo del calendario de movilizaciones contra la reforma del Estatuto Marco.

Los sanitarios volverán a movilizarse en septiembre. "Se cumplen así cinco meses desde que comenzaran las movilizaciones con la mayoría de los sindicatos profesionales aunados en el Comité de Huelga sin que se hayan producido avances que permitan desbloquear el conflicto", afirman los sindicatos.

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"Es más, el recorrido del Anteproyecto de Ley primero con su aprobación en el Consejo de Ministros y, posteriormente, con la apertura del trámite de consulta pública indica que Sanidad no tiene intención de modificar su postura", añaden.

Se dejarán suspendidas las movilizaciones durante el verano

El Comité de Huelga -integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- ya ha advertido que ese conflicto no cesará.

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El Comité de Huelga "está animando a la participación en esta quinta semana de paros", pero admite que "por responsabilidad" se dejarán las movilizaciones suspendidas durante el verano: "En el que las ya exiguas plantillas médicas junto con los preceptivos descansos de los profesionales, hacen de estos meses un momento complicado para la asistencia sanitaria, pese a lo cual, volverán a retomar la campaña en septiembre".

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Según destaca 'Público', para establecer los servicios mínimos cada comunidad autónoma se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos en cada una de las regiones: 100% en urgencias en todo el territorio, entre el 75% y 25% en Atención Primaria según la comunidad y 100% en procesos de diálisis y tratamientos oncológicos y aquellos que no se puedan cancelar.

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Mónica García insiste en que "la llave para desatascar el conflicto la tienen las comunidades"

Los médicos se concentrarán frente al Ministerio de Sanidad el lunes 15 de junio. Después, a lo largo de la semana, habrá movilizaciones en las distintas comunidades autónomas frente a los centros sanitarios. La nueva huelga se ha convocado después del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

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La reunión terminó sin acuerdos ante la oposición de las comunidades a votar los puntos del orden del día. Después, las comunidades, a través de un comunicado, suscrito por 16 autonomías han pedido a Sanidad que reabra "de forma urgente el diálogo" con los profesionales.

La ministra Mónica García insistió el viernes en un mensaje que ha venido lanzado en los últimos días, "la llave para desatascar el conflicto la tienen las comunidades". Así, expuso que "son las medidas que están reivindicando los profesionales, que no tienen que ver con cosas abstractas, que tienen que ver con cosas concretas. Reducir la hora de la guardia, tener mesas propias para el diálogo y la participación de los médicos, tener 35 horas de jornada ordinarias... ".

El Comité de la Huelga Médica en Madrid reclama a Ayuso que intervenga

Varios sindicatos han presentado alegaciones al anteproyecto de ley, que se encuentra en fase de audiencia e información pública tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 2 de junio. Las presentadas por AMYTS, el sindicato de la Comunidad de Madrid, defienden el reconocimiento efectivo de las singularidades de la profesión, la regulación de las guardias, la clasificación profesional, las condiciones de jubilación, la remuneración, la negociación específica del colectivo médico, la formación sanitaria especializada o la necesidad de establecer límites a la sobrecarga asistencial.

El Comité de la Huelga Médica en Madrid reclama a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que intervenga "tras la paralización de la Consejería de Sanidad de varias mejoras para la profesión que son competencia autonómica". En Catalunya, Metges de Catalunya ha convocado una jornada de huelga el 17 de junio. Este paro será el duodécimo convocado por el sindicato desde el pasado mes de octubre.

El sindicato afirma que la respuesta del Departament de Salut al conflicto "no ha estado a la altura", ya que se ha limitado a "quitarse responsabilidades de encima" asegurando que las competencias para ofrecer soluciones a las reivindicaciones del colectivo médico corresponden al Ministerio.