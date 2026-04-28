Carlos Plá Valencia, 28 ABR 2026 - 11:30h.

Los tornados o remolinos de fuego solo se producen bajo condiciones específicas de calor intenso y vientos turbulentos que generan un vórtice vertical de aire giratorio

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El voraz incendio que ha afectado a una fábrica de palets de Onda (Castellón) ha sorprendido a los bomberos por su virulencia y por un fenómeno más propio de los grandes fuegos registrados en California donde es más habitual presenciarlos, aunque desde bomberos de Castellón aseguran que no es la primera vez que se enfrentan a este fenómeno, aunque es más propio de incendios forestales.

Las imágenes compartidas por los Bomberos de la Diputación de Castellón en sus redes sociales muestran la extraordinaria potencia del incendio al que han tenido que enfrentarse.

Los tornados o remolinos de fuego solo se producen bajo condiciones específicas de calor intenso y vientos turbulentos que generan un vórtice vertical de aire giratorio. Compuestos por llamas, humo y cenizas, estos fenómenos pueden elevarse decenas de metros, alcanzar vientos de más de 160 km/h y destruir vegetación o estructuras a su paso.

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Las llamas se declararon en la tarde del pasado domingo en una fábrica de palets de Onda ubicada en el paraje Regall de L'Avellar, y obligó al desalojo preventivo de diversas viviendas en la partida Bovalar por posible afección de humo, ya que generó una gran y densa columna de humo. Después de un intenso trabajo, el fuego quedó controlado sobre las 15 horas del lunes, evitando, además, que las llamas se extendieran a un desguace colindante que se vio afectado parcialmente. No ha sido hasta las 20 horas cuando finalmente se ha dado por extinguido el incendio.