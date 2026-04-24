El derrumbe se produjo en un edificio abandonado situado en la calle Granada de Badalona, Barcelona

Por precaución, los bomberos tuvieron que evacuar los edificios adyacentes

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Treinta personas fueron desalojadas de sus viviendas la noche del jueves 23 de abril debido al derrumbe de un edificio abandonado situado en la calle Granada de Badalona, Barcelona, que no causó daños personales, informaron los Bomberos de Cataluña.

Los bomberos explicaron, a través de su cuenta de la red social X, que en el hundimiento no hubo ningún herido, aunque por precaución se evacuaron los edificios adyacentes.

Hasta siete dotaciones de bomberos

Además, indicaron que los vecinos de los números 20 y 24 de la calle Granada y del 51 de la calle Litz no pasarán la noche en sus viviendas por precaución, pese a que dichos inmuebles no sufrieron daños.

Los Bomberos recibieron el aviso del hundimiento a las 20:46 horas, momento en el que movilizaron hasta siete dotaciones que realizaron derribos preventivos de los elementos más inestables de la finca siniestrada para evitar derrumbamientos.

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También inspeccionaron con drones equipados con cámaras térmicas la finca afectada para cerciorarse de que no hubiera personas atrapadas en el interior.