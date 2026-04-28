La mujer se sometió a siete cirugía de reconstrucción de mama después de la extirpación de un pecho sano

La familia de un paciente fallecido en Sevilla reclama 263.000 euros por una presunta negligencia médica: no diagnosticaron una disección de la aorta

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Una mujer de Padua, en Italia, ha descubierto que fue operada de un cáncer de pecho por error. Los médicos le diagnosticaron, un tumor en estadio tres y fue intervenida con rapidez. Una comparativa de su ADN ha sacado a la luz la grave negligencia médica descartando que los tejidos tumorales conservados no eran de ella. Una grave negligencia médica de hace siete años.

A la mujer de 51 años se le realizó una mastectomía por una equivocación en las muestras del laboratorio, donde le realizaron las pesquisas sobre unas microcalcificaciones que presentaba en una de sus mamas. La biopsia realizada fue analizada en el laboratorio de un hospital de Padua y el resultado indicó que se trataba de un tumor agresivo y avanzado que requería operación inmediata. El error se desencadenó porque esa muestra era de otra paciente, según publican los periódicos locales italianos.

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Por esa equivocación, este mujer fue sometida a una operación radical de su mama izquierda el 21 de noviembre de 2018, en una clínica de de la localidad italiana.

El hallazgo que levantó las sospechas durante las reconstrucción de la mama extirpada

La historia de esta mujer ha escandalizado a la sociedad italiana por una intervención injustificada de un supuesto carcinoma ductal de grado tres que nunca tuvo, porque se basaban en unos tejidos analizados de otra paciente. La afectada se sometió a siete operaciones de reconstrucción del pecho entre 2021 y 2024 y ha sido durante este proceso que han saltado las primeras sospechas.

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La mujer se sometió a nuevos pruebas que revelaron una diferencia significativa porque de los 14 fragmentos extraídos de la biopsia original, solo cinco fueron analizados. Para asegurarse, se volvió a realizar una prueba genética que ha sido definitiva para aclarar un error garrafal: el resultado, de abril de 2025, confirmó que el ADN de la paciente no coincidía con el de los tejidos tumorales conservados desde 2018.

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La afectada ya ha denunciado a los responsables que tratan de encontrar en qué paso comenzó esta pesadilla. También para un Tribunal que tendrá que desenredar esta negligencia médica, eso si no se alcanza un acuerdo de indemnización antes de que comiencen a trabajar los peritos.