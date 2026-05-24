La Fiscalía pide dos años de cárcel para la mujer, que conocía el fallecimiento, por un presunto delito de estafa continuada

Entre 2014 y 2019, cargó a la víctima más de 10.000 euros a su propio nombre y más de 69.000 euros a la cuenta de la comunidad

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AlicanteUna presidenta de una comunidad de propietarios será juzgada próximamente por cargarle 190 recibos de casi 80.000 euros a una vecina que había fallecido en la localidad de Dénia (Alicante).

La Fiscalía pide para ella una condena de dos años de cárcel por haber cometido un presunto delito continuado de estafa. Conocía bien la muerte de la víctima, pero siguió cobrándole como si siguiera viva.

Entre 2014 y 2019, giró a su cuenta más de 10.000 euros a su propio nombre y también más de 69.000 euros a la cuenta de la comunidad de vecinos del edificio.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio por estos hechos se celebrará este martes 26 de mayo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante.