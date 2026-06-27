Detenido un paciente por agredir con puñetazos a la sanitaria que lo atendía en un hospital de Elche, Alicante
El arrestado de 43 años tenía una fractura y empezó a ponerse violento con el personal médico a consecuencia del dolor
Además de darle puñetazos en la espalda a la trabajadora sanitaria, la zarandeó mientras gritaba que no lo tocaran
AlicanteUn paciente fue detenido por agredir presuntamente a una sanitaria que lo atendía en un hospital de Elche (Alicante), incluso propinándole puñetazos en la espalda, según ha detallado la Policía Nacional.
El arrestado, de 43 años, acudió a las urgencias del centro porque tenía una fractura. Mientras estaba siendo asistido de este problema por el personal médico, empezó a mostrarse violento supuestamente a consecuencia del dolor.
En esos momentos, habría agarrado a la víctima por los hombros y la habría zarandeado, al tiempo que gritaba que no le tocaran, cuando los trabajadores solo trataban de curarle la lesión.
Denuncia en un contexto de aumento de agresiones a sanitarios
Después de lo ocurrido, la afectada fue a una comisaría a interponer una denuncia, aportando documentación de accidente laboral. Al haberse producido los hechos mientras realizaba sus labores como empleada pública.
Los agentes calificaron inicialmente el caso como delito de atentado a la autoridad. Una vez localizado el presunto autor de la agresión, fue arrestado y puesto a disposición judicial en Elche.
La Policía Nacional ha destacado que esta actuación se enmarca en un actual contexto de incremento de agresiones a sanitarios. Por eso, ha reforzado las medidas de prevención y respuesta ante estos incidentes.
Para ello, se apoyan en la figura del Interlocutor Policial Sanitario, una herramienta impulsada para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los centros de Sanidad.