El arrestado de 43 años tenía una fractura y empezó a ponerse violento con el personal médico a consecuencia del dolor

Además de darle puñetazos en la espalda a la trabajadora sanitaria, la zarandeó mientras gritaba que no lo tocaran

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AlicanteUn paciente fue detenido por agredir presuntamente a una sanitaria que lo atendía en un hospital de Elche (Alicante), incluso propinándole puñetazos en la espalda, según ha detallado la Policía Nacional.

El arrestado, de 43 años, acudió a las urgencias del centro porque tenía una fractura. Mientras estaba siendo asistido de este problema por el personal médico, empezó a mostrarse violento supuestamente a consecuencia del dolor.

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En esos momentos, habría agarrado a la víctima por los hombros y la habría zarandeado, al tiempo que gritaba que no le tocaran, cuando los trabajadores solo trataban de curarle la lesión.

Denuncia en un contexto de aumento de agresiones a sanitarios

Después de lo ocurrido, la afectada fue a una comisaría a interponer una denuncia, aportando documentación de accidente laboral. Al haberse producido los hechos mientras realizaba sus labores como empleada pública.

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Los agentes calificaron inicialmente el caso como delito de atentado a la autoridad. Una vez localizado el presunto autor de la agresión, fue arrestado y puesto a disposición judicial en Elche.

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La Policía Nacional ha destacado que esta actuación se enmarca en un actual contexto de incremento de agresiones a sanitarios. Por eso, ha reforzado las medidas de prevención y respuesta ante estos incidentes.

Para ello, se apoyan en la figura del Interlocutor Policial Sanitario, una herramienta impulsada para mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los centros de Sanidad.