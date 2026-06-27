Ana Mena intenta mantener la compostura mientras canta la canción 'Aléjate' pero no puede evitar emocionarse

Óscar Casas y Ana Mena rompen su relación tras casi dos años juntos: su entorno revela el motivo de la ruptura

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ValenciaAna Mena se rompe en medio de un concierto en Valencia al cantar uno de sus temas más emotivos, 'Lárgate', después de su ruptura con Óscar Casas. En el vídeo que circula por redes sociales se puede ver a la cantante visiblemente emocionada e intentando recuperar la compostura para poder continuar. La canción narra la historia de una ruptura y el proceso de superación del dolor.

"Si tú quieres lárgate, lárgate; que yo no puedo verte de frente; Verte con otra me vuelve criminal; Mejor que ya no te encuentre", dice en ese tema. Son frases que la cantante no ha podido entonar sin emocionarse. "Quiero contaros que estar aquí esta noche a pesar de que hoy no me encuentro en mi mejor día es realmente sanador", ha confesado.

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Existen rumores de una posible reconciliación de la pareja

Ana Mena y Óscar Casas anunciaron su ruptura después de dos años de relación. Ambos se habían convertido en una de las parejas del panorama nacional más espontáneas pero la rutina y la incompatibilidad de horarios ha hecho que no puedan seguir juntos.

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Durante estos días habían salido varias imágenes de la cantante con Carlos Alcaraz en los que se había especulado con una posible relación. Pero el círculo más cercano de los dos lo han negado por completo. De hecho, existen rumores de una posible reconciliación de Ana Mena y Óscar Casas, ya que los dos han dejado la relación por no poder pasar tiempo de calidad y no por falta de amor, según han destacado en 'Y ahora Sonsoles'.