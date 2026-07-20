Carlos Plá Valencia, 20 JUL 2026 - 16:31h.

El Ayuntamiento de Foios ya ha contactado con la familia del jugador valenciano para que Ferri pueda celebrar con sus vecinos la segunda estrella de la Selección Española

Ferran Torres, de jugar al fútbol con sus perros en su casa de Foios a héroe de la segunda estrella de la Roja

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Foios (Valencia), un pequeño pueblo de la comarca de l´Horta Nord de 8.000 habitantes y conocida ya por ser la localidad natal de Ferrán Torres, ha amanecido tarde este lunes después de una larga noche de celebraciones tras proclamarse la Selección Española Campeona del Mundo de fútbol gracias al gol de su vecino más ilustre.

Ahora todos esperan, la visita de Ferri, como es conocido por su familia y amigos, para rendirle un homenaje histórico.

El Ayuntamiento de Foios ya se ha puesto a trabajar y han contactado con Arantxa, la hermana de Ferrán, para expresarle su deseo de que el jugador pueda acudir a su pueblo a lo largo de esta semana para que sus vecinos le ofrezcan un más que merecido tributo antes de que comience sus más que merecidas vacaciones. Entre las diferentes opciones, se baraja una fiesta en el campo de fútbol municipal que lleva su nombre.

El alcalde Sergi Ruiz , además, ya ha confirmado que lo van a nombrar hijo predilecto de Foios tras llevar a la Roja a ganar su segunda estrella con su gol en el minuto 106 de la segunda parte de la prórroga.

Familiares y amigos emocionados

Cansada después de dormir unas pocas horas, Elena, prima hermana de la madre de Ferrán Torres, sigue emocionada horas después del gol de Ferrán. "Felicidad absoluta. Estoy muy orgullosa de él. Todo lo ha conseguido con su esfuerzo y su trabajo después de todo lo que ha sufrido y lo que lo han cuestionado", afirma con la voz quebrada.

También en la calle, Vicente, vecino de toda la vida del jugador valenciano, se emociona al recordar el gol. "La alegría ha sido total", explica con lágrimas en los ojos Vicente Pujol, que insiste en que "Ferrán ha sido muy cuestionado, lo ha pasado muy mal y su gol es una doble alegría por España por la selección y por él". También cuenta una bonita anécdota de Ferrán y su abuelo. "Lo motivaba dándole un euro por cada gol que marcaba, entonces él venía muy contento y decía hoy me ha dado tres euros hoy me ha dado cinco".

Mientras en las calles y en los bares, entre banderas de España, no se habla de otra cosa que no sea la victoria de España y la hazaña de Ferri.