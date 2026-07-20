Carlos Plá Valencia, 20 JUL 2026 - 13:05h.

El jugador valenciano ha sido siempre muy discutido por la afición a pesar de sus 25 goles con la Roja, el último, contra Argentina, lo ha convertido en un mito eterno en España

Las inversiones de Ferran Torres: el imperio de 20 inmuebles que gestiona con su hermana, una startup de salud y el campus que nació en su pueblo

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Las primeras patadas a un balón de Ferri, como es conocido Ferrán Torres por las personas que le quieren, fueron en el patio de la casa de sus padres con sus perros como defensas en la localidad valenciana de Foios, donde nació en el 29 de febrero del 2000, año bisiesto por lo que celebra su cumpleaños solo cada cuatro años. Unos cumpleaños en los que pedía solo balones, espinilleras y equipajes de fútbol.

Pegado a un balón, el pequeño Ferrán se lo llevaba hasta a la cama para dormir donde soñaba en convertirse en jugador de fútbol profesional.

En su colegio, las Escuelas Profesionales Luis Amigo (EPLA) de Godella (Valencia), entró a formar parte del equipo de fútbol sala. Allí enseguida destacó sobre los demás niños y un profesor le sugirió a sus padres que hiciera las pruebas para jugar en el Valencia C.F., el equipo de sus amores.

A los 7 años entró a formar parte de la cantera che y su madre, una declarada futbolera, le compró sus primeras botas de fútbol de tacos con las que iba incluso a clase. Ya en la Ciudad Deportiva de Paterna fue quemando etapas y llamando la atención del mundo del fútbol. Con solo 11 años, sus dos representantes de toda la vida, Héctor Peris y Carlos Ruiz, le ficharon y le convencieron que podía convertirse en un grande del fútbol.

Fan de Cristiano Ronaldo

A los 12 años, Ferrán y sus padres decidieron que lo mejor para su carrera era trasladarse a vivir a la Academia del Valencia. Extremo derecho de gran regate y desborde empezó a fijarse en los jugadores del primer equipo. Sus primeros ídolos fueron David Villa y David Silva, en aquel entonces estrellas del Valencia C.F., pero desde siempre se ha declarado un fan incondicional de Cristiano Ronaldo, del que admira su profesionalidad y ambición.

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Una ambición que le llevó muy joven al primer equipo del conjunto che, donde rápidamente se apoderó de la banda derecha. En apenas dos temporadas jugó 97 partidos y marcó nueve goles, lo que llamó la atención de Pep Guardiola, que se lo llevó al Manchester City. Allí el técnico catalán lo desplazó de la banda a la punta de ataque y en solo 30 partidos en la Premier League anotó 11 dianas que ayudaron a los blues a ganar la liga y la copa. Una progresión goleadora que continuó al principio de la siguiente temporada con dos goles en cuatro encuentros y la llamada del Barça, que lo firmó en el mercado de invierno.

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En el Barcelona siguió marcando goles y su explosión después de ser discutido, llegó con Hansi Flick, donde marcó 19 goles en la primera temporada del entrenador alemán y 21 en la segunda, contribuyendo decisivamente en los numerosos títulos del Barça en las dos últimas campañas.

Su hermana Arantxa, su cómplice y mejor amiga

Seis años mayor que él, su hermana Arantxa siempre ha sido su mejor amiga. Ella le ha acompañado en su infancia en su camino al estrellato. En esos años, siendo unos niños, sufrieron la traumática separación de sus padres y Arantxa fue un apoyo fundamental. Una unión que han sellado en sus pieles, donde Ferrán y Arantxa llevan tatuada en el tobillo un ancla y la frase "I refuse to sink" (me niego a hundirme), que refleja como superaron esos duros años.

Ambos comparten un gran amor por los perros. El primero que llegó a su vida fue Rex, un pastor alemán que les acompaño en su infancia y tras su fallecimiento, los dos hermanos también se hicieron un tatuaje para recordarlo. Más tarde, llegaron Minnie y Lluna, que aún siguen acompañándolo, y a los que se ha unido recientemente, Milo, un perro callejero rescatado en Bulgaria.

Ferrán se ha convertido en un militante en la lucha contra el abandono y el maltrato animal. Desde sus redes sociales defiende la adopción de perros y en mansión de Gavá tiene grandes espacios para cuidar de sus perros.

Héroe de la Roja

Desde las categoría inferiores, Ferrán Torres ha sido un fijo en la selección española donde ha marcado muchos y decisivos goles. Fue campeón de Europa Sub-17 y Sub-19, marcando los dos goles en la final del campeonato ante Portugal en 2019.

Su debut con la selección absoluta llegó en septiembre de 2020 bajo el mando de Luis Enrique. Su presencia en la Roja se consolidó con el paso de los años y del técnico Luis de la Fuente, que siempre ha confiado en él. En su trayectoria con la absoluta, Ferrán ha sido siempre discutido por la afición, a pesar de su espectacular marca de 25 goles, que lo coloca en la décima posición de goleadores históricos. El último, el anotado en el minuto 106 de la final del campeonato del mundo contra Argentina, ya lo ha convertido, junto a Andrés Iniesta, en un mito eterno para la afición española.