Carlos Plá Valencia, 22 JUL 2026 - 14:29h.

Los animalistas denuncian que no se puso en marcha un servicio de rescate para las mascotas desaparecidas y reclaman para el futuro un protocolo para localizar animales en emergencias

Alerta ciudadana: piden "precaución" mientras continúa la búsqueda del "pequeño" caimán visto en Sax, Alicante

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Seis días después del derrumbe de un edificio en Benetússer (Valencia), se ha localizado entre los escombros un gato con vida. Las familias desalojadas del inmueble y las asociaciones animalistas habían alertado de que al menos dos gatos se encontraban en paradero desconocido y solicitaban que se buscara a los animales entre las ruinas. "La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, aseguró que no había animales entre los escombros. ¿Cómo podía decir algo así sin estar segura? La vida de otros animales sigue en juego. Quizá podrían haberse salvado con labores de rescate sin dejar pasar más de una semana. Esto no se puede permitir, los animales son familia", han denunciado desde el partido animalista PACMA.

El hallazgo se produjo este martes durante los trabajos de los servicios de desescombro. "Durante días se nos dijo que ya no quedaba nadie con vida en ese edificio. La realidad ha demostrado otra cosa. No ha sido porque se organizara una búsqueda específica de los animales. Ha sido durante las labores de desescombro. Y eso deja una pregunta inevitable: ¿Cuántas vidas pudieron perderse porque se dio por hecho, demasiado pronto, que ya no había supervivientes?", lamenta la activista @la_gata_de_benetússer, que señala que "quienes pedíamos que no se olvidara a los animales no buscábamos crear polémica. Solo pedíamos que se contemplara la posibilidad de que aún hubiera vida. Hoy sabemos que esa posibilidad existía. Este gato es la prueba de que, a veces, insistir merece la pena".

Tras lo sucedido, reclaman que se ponga en marcha la búsqueda del otro gato desaparecido y de otras mascotas que no han sido localizadas.

Protocolo de rescate de animales

También piden que la administración cree protocolos de rescate de animales para futuros derrumbes y en incidentes similares. "Ojalá esta experiencia sirva para que en futuras emergencias también se tengan en cuenta a los animales atrapados y no cierren esa puerta antes de tiempo. Porque una vida sigue siendo una vida, aunque tenga cuatro patas", afirma @la_gata_de_bentússer.

Afortunadamente el gato rescatado está ya con su familia recibiendo atención veterinaria.