Carlos Plá Valencia, 09 JUL 2026 - 11:44h.

Un joven llamó a la policía para dar parte de la muerte del gato, pero un agente se negó a acudir a retirarlo e investigar los hechos a pesar de tratarse de un presunto delito de maltrato animal

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El partido animalista PACMA ha compartido en sus redes sociales la denuncia de un joven que subió a su cuenta de Instagram, @lasaventurasdecoyote, la respuesta que recibió de la Policía Local de Benidorm cuando llamó para dar parte de la muerte de un gato en la calle Suiza de la localidad alicantina tras recibir una paliza. Después de una primera llamada, el joven insistió y la respuesta ha provocado una gran indignación entre los animalistas. "Si que lo hemos entendido. A un gato le han metido contra una pared según el 112 y lo han matado. Pues ya está. Usted no puede tener la línea de emergencias bloqueada por un gato. Es un gato no una persona. Tirarlo a la basura y adiós gato", contesta el agente.

Ante la reacción del policía, el joven le recuerda que matar un gato de una paliza es un delito de maltrato animal. "No es prioritario. No ocupe la línea de emergencias, hasta luego", responde el mismo agente.

Finalmente, desde el ayuntamiento acudieron al lugar, metieron al animal en una bolsa de basura y lo dejaron en la calle. "Esta es la respuesta de la policía después de llamarme por teléfono. Me dicen que no tengo pruebas. Estos son los derechos que tienen los animales", lamenta.

En el vídeo se puede ver al gato muerto en una acera entre un charco de sangre, junto con fotografías del animal con sus crías en la misma zona. "Mirad la sangre que hay en la pared. Esto no es un atropello porque si no estaría la sangre en el bordillo. A este gato le han dado golpes, lo han reventado contra la pared", relata.

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Indignación en redes

El vídeo ha provocado centenares de reacciones de usuarios en redes sociales manifestando su indignación ante la reacción de la policía y reclamando el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal. "Si los responsables que deben velar para que no haya maltrato animal actúen así, es normal que sigan pasando estas cosas", señala un joven.

Al conocerse la denuncia en redes sociales, desde el Ayuntamiento de Benidorm han asegurado a Informativos Telecinco que lo sucedido "es un hecho absolutamente aislado. La Policía Local se ha puesto en contacto con el ciudadano que efectúa la llamada para pedirle disculpas por la respuesta y atención recibidas e informarle que se están llevando a cabo diligencias y averiguaciones por parte de la Unidad Rural y de Medio Ambiente para tratar de esclarecer lo sucedido con el animal".