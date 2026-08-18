telecinco.es Valencia, 18 AGO 2026 - 10:50h.

El agua cada vez más templada provoca que estos animales permanezcan cerca de la orilla durante casi todo el año y aumenten de tamaño

Un acuerdo entre el Ayuntamiento y la cofradía permite retirar miles de kilos de medusas antes de que lleguen a la zona de baño

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El fin de semana para muchos es sinónimo de descanso, pero en Gandía, algunos de los pescadores que llevan trabajando todo un verano, deciden recorrer la costa desde primera hora de la mañana desde el año 2010. El objetivo es retirar las medusas que cada vez más, se acercan a las orillas. Para no molestar a los bañistas, se encargan de salir pronto de madrugada, de este modo solucionan una molestia que también les perjudica en su trabajo.

Medidas de protección

Para trabajar utilizan canastos con mango, guantes y caretas de protección, además de llevar un botiquín para posibles picaduras. El ambiente en el barco puede volverse molesto cuando se acumulan los capazos llenos. “Lo peligroso es si te salpica a la cara, irrita mucho los ojos”, señalan los pescadores. Pese a las molestias, confirman que las capturas corresponden a las especies habituales del Mediterráneo. “No nos hemos encontrado con la carabela portuguesa”, aclaran.

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Efectos de la temperatura del agua

El incremento de la temperatura del mar ha cambiado la presencia de estos animales, que cada vez se quedan más tiempo, incluso no llegan a desaparecer. Al no tener a penas depredadores naturales, la concentración de medusas dificulta en ocasiones la pesca habitual de especies como la sepia o la dorada. Las medusas, son capturadas desde abajo hacia arriba, no con las habituales redes y son posteriormente desintegradas con un líquido.

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Continuidad del servicio

A pesar de las dificultades del sector por la falta de barcos, pues cada vez quedan menos, el equipo ha retirado más de cuatro toneladas de medusas durante las primeras semanas de la campaña. La presidenta de la cofradía de pescadores de Gandía, Carmen Argudo, reconoce que aunque este servicio solo se realiza en Gandía, puede sevir como ejemplo para otras ciudades y pueblos de alrededor, que cuentan con el mismo problema.