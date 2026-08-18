El suceso tuvo lugar en la zona del Frente Marítimo de Barcelona y ha sido denunciado por el sindicato mayoritario de vigilancia de Cataluña

El implicado tumbó primero a un joven al que siguió pegando en el suelo y después se fue directo a por otro

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BarcelonaLas imágenes grabadas de una violenta pelea en una zona de ocio nocturno de Barcelona captaron cómo un supuesto ‘agente cívico’ se empleó golpeando repetidamente a un varón con puñetazos y patadas que no cesaron ni siquiera después de tirarlo al suelo. Aún entonces, con él abatido y vencido, le pateó y le soltó un puñetazo antes de salir corriendo a por un segundo joven para golpearlo agresivamente también.

El protagonista, concretamente, vestía el chaleco amarillo que suelen llevar los agentes cívicos del Ayuntamiento, que no son personal de seguridad. Sin embargo, y pese a ello, desde el consistorio niegan que ese agente sea suyo.

El sindicato de vigilancia mayoritario de Cataluña denuncia la paliza del supuesto 'agente cívico' con "técnicas de MMA"

El suceso ha sido denunciado por el sindicato de vigilancia mayoritario de Cataluña ‘Adn Sindical Seguridad y Servicios’, que ha lanzado un llamamiento a administraciones y organismos para que contraten a vigilantes cualificados para las tareas de seguridad, subrayando que de esa forma se evitarían imágenes como las registradas, las cuales han compartido y califican de “violencia gratuita” por parte de personal no cualificado.

En ellas, específicamente, se ve cómo el agente señalado, en plena zona del Frente Marítimo de la Ciudad Condal, comienza a dar golpes a un primer individuo usando técnicas de artes marciales mixtas (MMA). Lanzando desde puñetazos y patadas a codazos y rodillazos en la cara, el supuesto ‘agente cívico’ terminó por tumbarlo, dejándolo en el suelo abatido, sin que ya pudiese hacer siquiera cualquier ademán de contratacar o de defenderse. Sin embargo, incluso así, continuó pegándole: primero una patada directa a la cara y luego otro puñetazo mientras estaba en el suelo.

Después de eso, y tras haber noqueado a este primero casi desde la primera combinación de golpes, se fue directo a por un segundo hombre, al que persiguió primero andando y después corriendo, dispuesto a darle también una tunda.

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En medio de la escena, entre los golpes a uno y otro, se vio incluso cómo una agente que también estaba allí desplegada trató de evitar que el protagonista de las palizas siguiese golpeando al primero sin piedad cuando estaba en el suelo, pero nada parecía frenarlo en su afán de seguir la pelea.

Con el segundo, la grabación de los hechos muestra al ‘agente cívico’ ya perdiéndose en el fondo del plano, pero se puede advertir cómo le lanza también una patada y, aunque en un momento llega a caerse él mismo al suelo, se levanta para continuar con los golpes.

“Los agentes cívicos no son personal de seguridad. Los uniformados amarillo auto y azul son los experimentos del Ayuntamiento de Barcelona”, denuncian desde ADN Sindical Seguridad Cataluña, afirmando que “una cosa es ser duro y otra agresivo”.