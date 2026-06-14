Alrededor de medio centenar de triatletas optó por retirarse ante las molestias provocadas por las picaduras

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ValenciaCerca de 200 participantes del Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint disputado este sábado en Tavernes de la Valldigna (Valencia) tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras sufrir numerosas picaduras de medusa durante el segmento de natación de la prueba. El incidente se produjo a primera hora de la mañana en la playa de Lago Azul, donde competían alrededor de 250 deportistas.

Según ha informado el diario Las Provincias, la presencia de un gran banco de medusas alteró el desarrollo de la competición y provocó decenas de abandonos.

La organización advirtió de las medusas

Antes del inicio de la prueba, la organización había advertido a los participantes de la presencia de estos animales marinos y recomendó el uso de neopreno como medida de protección. Sin embargo, la elevada temperatura del agua llevó a algunos triatletas a competir sin este equipamiento. Fue durante el recorrido a nado cuando los deportistas comenzaron a encontrarse con una concentración de medusas mucho mayor de la esperada.

Las picaduras afectaron tanto a quienes llevaban neopreno como a quienes nadaban sin él. A medida que los participantes abandonaban el agua, los equipos sanitarios desplegados en la zona tuvieron que atender de forma continuada a los afectados. Las lesiones se concentraron especialmente en zonas expuestas como la cara, las manos y las piernas.

Según el citado medio, alrededor de medio centenar de triatletas optó por retirarse ante las molestias provocadas por las picaduras.