telecinco.es Valencia, 18 AGO 2026 - 13:35h.

Denuncia que la playa de Muchavista no cumple los requisitos para mantener la bandera azul y exige soluciones para las personas con movilidad reducida

La magistrada desmiente que el ayuntamiento se haya dirigido a ella para ofrecerle alternativas

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En verano, el calor y las vacaciones se pasan en la playa, pero para algunos, disfrutar del mar es más complicado si no se mantienen y garanizan unas instalaciones seguras. La jueza, Natalia Velilla, ha denunciado los problemas que presenta el punto accesible de la playa de Muchavista, en la ciudad del Campello, un espacio que, según sostiene, carece de los medios necesarios para garantizar el baño a personas con movilidad reducida, como es el caso de su hija. Velilla subraya que la accesibilidad universal es un derecho fundamental y regulado por la normativa autonómica, que en muchas ocasiones no se llega a cumplir. Desde el ayuntamiento recalcan que han pasado todas las inspecciones y que ayer mismo, volvieron a revisar que toda la equipación estaba en orden.

Críticas a la gestión

A través de un hilo explicativo en sus redes sociales (que ya llega al millón de interacciones), Velilla ha aclarado que el Ayuntamiento de El Campello no se ha puesto en contacto con ella en ningún momento. Desde servicio público, explican que la playa de la Calle la Mar, es accesible tanto para dificultades físicas como psíquicas y pueden atender mejor a los bañistas que necesiten de estos servicios.

El año pasado, cuando denuncié que una de las sillas anfibias tenía una rueda pinchada, sí me escribieron por DM para decirme que el alcalde quería hablar conmigo. Este año, ni eso. Cuenta de X de la juez

Velilla matiza que en ningún momento ha solicitado asistencia especializada para ese ámbito (psíquico), sino únicamente los recursos para el acceso al agua.

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Medidas legales

Tras la repercusión de sus quejas, la magistrada afirma la instalación de nuevos elementos de apoyo en la zona, como una camilla y una grúa de transición que no estaban disponibles durante el fin de semana. Ante esta situación, ha dado un margen de 72 horas (ahora 48) al ayuntamiento para solucionar el problema antes de formalizar las correspondientes acciones legales. Desde el ayuntamiento confirma que toda normativa, inspecciones y equipamiento está en completo orden.