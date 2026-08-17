Iria Sebastià Valencia, 17 AGO 2026 - 05:29h.

Las barandillas de acero inoxidable del paseo de Torrevieja presentan nuevamente manchas de óxido después de 6 millones de inversión

El rápido deterioro afecta a lo largo de los 1.300 metros lineales de la infraestructura

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Apenas medio año después de su reapertura al público durante la pasada Semana Santa, el renovado paseo del dique de Levante en Torrevieja vuelve a tener óxido en las barandillas y pasamanos de acero inoxidable. El rápido deterioro afecta a lo largo de los 1.300 metros lineales de la infraestructura, viéndose claramente en las juntas, soldaduras y en el acceso por escaleras hacia la bahía.

Una remodelación sin éxito (por segunda vez)

Según el Ayuntamiento de Torrevieja, se ha contratado a un nuevo laboratorio para investigar el origen de la degradación en el material sustituido recientemente y cubierto por la garantía de la obra. La reforma integral del paseo supuso una inversión municipal de más de seis millones de euros y sufrió retrasos de ocho meses, en parte por la paralización obligada tras detectarse un problema idéntico en las barandillas originales.

Acero inoxidable, oxidable

En aquel momento, los análisis de laboratorio certificaron que el material suministrado correspondía a la aleación de AISI 316 (diseñada para resistir entornos marinos), pero concluyeron que había sufrido una contaminación por bacterias durante el proceso de embalaje y transporte. A consecuencia de ello, la empresa proveedora, de Barcelona, procedió al reemplazo completo del lote. Sin embargo, la reaparición de las manchas de óxido ha vuelto a abrir el debate. Des del ayuntamiento admiten que la estética actual de las estructuras dista de la adecuada, pero remarcan que les es imposible que por falta de medios, los grupos municipales asuman una limpieza manual. Además, explican que hay garantías en la obra para ejecutar las medidas oportunas una vez se conozcan los resultados del informe. El deterioro de las barandillas ya había sido puesto de manifiesto durante el pleno municipal del pasado junio por el concejal de la oposición, Pablo Samper (Sueña Torrevieja), ocasión en la que el gobierno local restó trascendencia a la corrosión calificándola inicialmente como mera suciedad.

En las previsiones, el acceso principal al paseo desde el Hombre del Mar, aún tardará, hasta al menos noviembre.