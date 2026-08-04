La ocupación de la playa del Cura arranca en plena madrugada durante el primer fin de semana de agosto y completa la primera línea antes del amanecer

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El inicio de agosto ha vuelto a dejar imágenes de bañistas compitiendo por la primera línea de playa en Torrevieja. En la playa del Cura, la disputa por conseguir un sitio privilegiado junto al agua se adelanta a la madrugada, donde la llegada de los primeros usuarios empieza varias horas antes de la salida del sol, aún en completa oscuridad.

Las imágenes captadas por Proyecto Mastral, muestran cómo las primeras sombrillas de la jornada empezaron a llegar a las 05:35 horas de la madrugada. A esa hora, sin iluminación y con los vecinos dormidos, los veraneantes más madrugadores desplegaron sillas, sombrillas y toallas para delimitar y asegurar su trozo de arena a escasos metros de la orilla.

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En esta práctica, que se repite cada año, los bañistas ya tienen los tiempos registrados de un año a otro y el Proyecto Marsal, muestra cómo sigue esta tradición.

La primera sombrilla

La primera en plantarse en la arena fue a las 05:35 horas, seguida de un flujo de personas que se intensificó de forma continua a lo largo de la madrugada. Para las 07:30 horas, el terreno de arena más cercano al mar se encontraba prácticamente completo de extremo a extremo.

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Tan solo cuatro minutos han separado el mejor tiempo del año pasado, donde el primer bañista plantó su sombrilla en la orilla de la playa del Cura a las 05:31 horas.

¿Es legal esta práctica?

Este fenómeno, recurrente en el municipio durante las semanas centrales del verano, responde a las máximas de afluencia turística que registra la Costa Blanca. No obstante, ¿es legal reservar sitio a esas horas? Aunque las normas municipales prohíbe dejar objetos sin estar presente, pues se considera ocupación indebida del espacio público; en la práctica, mientras no haya quejas, se deja sin problemas.