Iria Sebastià Valencia, 19 AGO 2026 - 10:51h.

El detenido mostraba habitualmente sus genitales en la casa y veía pornografía en la televisión

Maltrataba a la madre de la niña y las amenazaba a ambas con que serían deportadas a Honduras

Compartir







Detenido un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, su hijastra y de violencia de género hacia su mujer. Además de un delito contra la intimidad por grabar a la menor sin consentimiento en la ducha, exhibicionismo y corrupción de menores al tocarse y proyectar pornografía. La intervención policial se inició a raíz del testimonio de una menor de 13 años y de su amiga, quienes detectaron un teléfono móvil colocado entre productos de limpieza para grabarla mientras se duchaba. Las menores hicieron foto del móvil y comunicaron lo sucedido a la madre de la víctima.

Un acoso continuado

El detenido mantenía una conducta de acoso hacia la hija de su pareja, con quien convivía desde hacía cinco años. Los agentes señalan que el arrestado se paseaba exhibiendose desnudo en presencia de la menor y de sus amigas, veía contenido pornográfico en el televisor y accedía a la habitación de la víctima para agredirla sexualmente.

Relaciones tóxicas

El atestado policial refleja que la pareja del arrestado sufría violencia de género con un control absoluto, insultos y cámaras de vigilancia dentro del piso. La mujer declaró ante los investigadores que la relación estaba marcada por la dependencia económica y las amenazas reiteradas de ser deportadas a su país de origen, Honduras. Tras los episodios de agresión, el detenido recurría al perdón para mantener la convivencia y evitar denuncias.

El detenido ha pasado a disposición judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de València. Mientras la Policía Nacional analiza el contenido de los dispositivos electrónicos incautados a la espera del correspondiente informe forense, tanto la madre como la hija han sido integradas en el sistema Viogen de seguimiento integral y han solicitado órdenes de alejamiento para garantizar su protección.