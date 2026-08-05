Un hombre de 25 años ha sido detenido por apuñalar a un menor de 14 años tras una discusión a la salida de un pub de Valencia

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ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a un adolescente de 14 años con el que había mantenido una discusión horas antes a la salida de un pub de València.

Los hechos ocurrieron sobre las 05.30 horas de la madrugada del sábado al domingo en la calle Reus, según han informado fuentes de la Policía Nacional y ha avanzado el diario 'Levante-EMV'.

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La agresión con el arma blanca al menor de 14 años

Hasta el lugar acudieron comisionadas por sus respectivas salas primero una patrulla de la Policía Local de València y luego otra de la Policía Nacional, que encontraron a su llegada a un menor de 14 años en la vía pública que sangraba por el costado derecho.

El joven había recibido puñaladas en el costado, en la ingle y el codo, y manifestó que un par de horas antes se había producido una discusión entre dos grupos de conocidos a la salida de un pub.

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La detención del presunto autor

Más tarde, uno de los hombres del otro grupo con el que habían mantenido el desencuentro vio al joven de 14 años en la calle y le dio alcance hasta apuñalarlo. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario.

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Horas después, la Policía Nacional realizó las gestiones oportunas y sobre las 11.00 horas de la mañana detuvo en su propio domicilio al presunto autor de los hechos, un hombre de 25 años acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.