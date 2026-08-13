Iria Sebastià Valencia, 13 AGO 2026 - 12:17h.

El análisis forense indica causas naturales en un fallecimiento que se habría producido entre enero y febrero de este año

Un hermano dio la alarma ante la falta de noticias del anciano, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio

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Detenido un hombre de 58 años que convivió durante más de medio año con el cadáver de su padre para cobrar la prestación. El suceso, descubierto el pasado lunes, fue investigado gracias a la llamada de uno de los hijos del fallecido, que alertó a la Guardia Civil que no sabía nada de su padre. Al acceder al inmueble, las fuerzas de seguridad localizaron en el dormitorio el cuerpo sin vida de Antonio Utiel Blesa, de 93 años de edad.

Meses oculto

El análisis forense determinó que el fallecimiento habría sido entre enero y febrero de este mismo año, demostrando que el hijo habría convivido 8 meses con el cuerpo sin vida de su padre. Despúes del fallecimiento, el hijo que convivía con el fallecido, no notificó lo sucedido a los servicios sanitarios ni a las autoridades competentes.

Los agentes confirmaron que el hijo continuó percibiendo y utilizando las mensualidades de la pensión bancaria de su padre durante todo ese tiempo. Por esto, el hombre fue arrestado y puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Llíria, donde se le investiga por los presuntos delitos de omisión del deber de socorro y estafa. A pesar del tiempo del cadáver, la Guardia Civil explica que aún no se conoce ninguna denuncia previa relacionada con el suceso, por lo que parece que ni el posible olor del cuerpo en descomposición de la víctima o las altas temperaturas del verano fueron molestia para el detenido.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer si existieron otros condicionantes detrás del silencio del acusado o si el valor económico fue el único detonante para ocultar el fallecimiento. La autopsia descarta indicios de violencia, por lo que las pesquisas se centran en el cobro fraudulento. La comisión judicial y la Policía Judicial de Llíria se hicieron cargo del escenario para iniciar las diligencias correspondientes.