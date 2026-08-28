El fuego ya ha arrasado 31,38 hectáreas en un perímetro de 4,21 kilómetros que "prácticamente no ha avanzado" en la última noche

El pueblo y los cámpins de El Saler, en Valencia, evacuados ante el avance del incendio forestal

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ValenciaLos medios aéreos han retomado esta mañana los trabajos para extinguir el incendio forestal declarado la tarde del jueves en la Devesa de El Saler, Valencia, cuyo perímetro "prácticamente no ha avanzado", según ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

El último balance oficial informaba de 31,38 hectáreas arrasadas en un perímetro de 4,21 kilómetros, mientras desde primera hora se ha reunido le Cecopi para analizar el estado de la situación y actualizar todos los datos sobre la evolución y el estado del dispositivo de control.

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Los trabajos de extinción contra el incendio forestal de El Saler

Los trabajos de extinción han seguido durante toda la noche, con cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat y ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento, según la última información del Centro de Coordinación de Emergencias. Además, efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) movilizados desde ayer por la tarde siguen trabajando, con labores de ataque directo y liquidación de puntos calientes en el flanco derecho del incendio, en coordinación con el dispositivo de emergencias, ha informado el Ministerio de Defensa.

La delegada del Gobierno, a este respecto, ha señalado en redes sociales que el viento es clave, por lo que tratan de "aprovechar la mañana con el viento de poniente hasta mediodía para poder continuar en las tareas contra el incendio".

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el paso de un frente en este territorio está renovando la masa de aire y produciendo una visibilidad horizontal "excepcional" debido a la transparencia del aire. "La previsión es que las próximas tres horas continúe soplando viento de poniente débil, con ráfagas de 10 a 20 km/h. Con tendencia a girar a sur a partir de mediodía con ráfagas de 20 km/h", ha detallado la Aemet en redes sociales

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Más de 160 desalojados por la proximidad de las llamas del incendio de El Saler

Ante la situación de las llamas, un total de 161 personas han sido desalojadas de la pedanía de El Saler y de los cámpines de la zona, las cuales descansaron la pasada noche en La Fonteta, Valencia, como ha informado Cruz Roja, encargada deatender a los vecinos con cenas y kits de higiene.

El avance del fuego, contra el que anoche trabajaron cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat y ocho dotaciones de bomberos del Ayuntamiento, según la última información del Centro de Coordinación de Emergencias, distintas carreteras han tenido que ser cortadas. Entre ellas, la CV-500 y CV-421, así como el tramo entre la playa de El Saler desde el antiguo polideportivo al Sidi, que continúan cortadas.

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El incendio, cuyo origen se desconoce, se declaró ayer sobre las 13 horas en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa de El Saler, y sobre las 16:48 horas Emergencias aumentó la situación 1 a situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y solicitó la movilización del tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para sumarse a la extinción del incendio forestal. Además, la Generalitat envió a las 17:20 horas un Es-Alert para ordenar la evacuación e informar de las instrucciones a la población situada en la zona