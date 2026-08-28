Carlos Plá Valencia, 28 AGO 2026 - 07:30h.

En la pintura vemos a una avioneta descargando agua sobre las llamas, un homenaje del autor a los servicios de emergencia que salvaron a la población de la amenaza del fuego

Vecinos de Gátova, Castellón, denuncian que se tardó en actuar en los primeros momentos del incendio e la Sierra Calderona

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Vicente, un joven amante de la naturaleza y de la pintura, llevaba varios días pensando en plasmar en un cuadro la destrucción provocada por los incendios que afectaron a la Comunidad de Madrid y a otras provincias del centro de España, cuando las llamas llegaron a la puerta de su casa en la localidad castellonense de la Vall d´Uixó. "Eran las cuatro y media de la madrugada y me desalojaron de mi casa porque el barranco en el que me he criado estaba ardiendo y no podía dejar de llorar", explica Víctor Fernández.

Era el 25 de julio y durante más de una semana las llamas calcinaron 9.500 hectáreas de monte, casi 4.000 dentro del Parque Natural de la Sierra de Espadán. "Fue un incendio provocado, como la mayoría, pero detrás hay un grave problema de falta de cuidado del entorno natural. Era algo que se veía venir", asegura.

Para denunciar lo ocurrido, nada más volver a su casa se encerró en su estudio y empezó a pintar. "Soy autodidacta. Comencé a pintar hace dos años como terapia. Estaba pasando una mala etapa en mi vida y me servía para expresar mis emociones y después del incendio necesitaba expresar la impotencia y la frustración que sentía. Es un drama lo que estamos viviendo", recuerda.

Homenaje a los servicios de emergencia

Un cuadro en el que se ve a una avioneta descargando agua sobre las llamas y con el que también ha homenajeado a los servicios de emergencia que se emplearon a fondo para extinguir el incendio. "En medio del caos fueron los bomberos y los efectivos de la UME los que nos salvaron y evitaron que las llamas arrasaran nuestras casas", asegura.

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Unos servicios de emergencia a los que Víctor admira y a los que espera incorporarse en unos años. "Estuve trabajando de administrativo comercial, más tarde me fui a Irlanda a aprender inglés y cuando volví a casa estaba perdido, no sabía lo que hacer y la naturaleza me salvó, por ello decidí empezar a formarme como bombero forestal".

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Una formación que le ha permitido tomar una mayor conciencia de la necesidad de cuidar los montes. "Se hace lo mínimo, pero no es solo responsabilidad de las autoridades, debemos de implicarnos todos, coger más conciencia de la gravedad de la situación".

Mientras estudia, Víctor sigue cultivando también su pasión por la pintura, aunque con un nuevo objetivo. "No tengo pensado hacer otro cuadro sobre el incendio, pero sí que quiero que mis pinturas sirvan como crítica social para concienciar a las personas sobre los problemas que nos afectan".