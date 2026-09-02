Las dos hijas de la mujer, que también fueron detenidas por presuntamente colaborar en la sustracción de la bebé, han quedado absueltas por colaborar con la policía para localizar a la pequeña

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Un hombre de nacionalidad argelina y 34 años de edad y su mujer, una española de 40 años, han sido condenados por desobediencia después de sustraer a su bebé de siete días que estaba ingresada en el Hospital de Gandía, según ha adelantado Levante-Emv.

Los hechos se produjeron el pasado 9 de julio sobre las 07:30 horas de la mañana cuando el padre se llevó a la bebé metida en una bolsa de deporte después de que se lo diera la madre. Ambos estaban siendo investigados después de que la pequeña hubiera dado positivo en cocaína.

Los padres decidieron secuestrar a la bebé después de que la Generalitat Valenciana hubiera asumido la guarda y custodia de forma urgente tras ser hospitalizada. No fue hasta cuatro días después, el 13 de julio, cuando la policía pudo localizar al hombre con la bebé tras una llamada al 112 que alertó del paradero del progenitor y su hija recién nacida. Se encontraban en la plaza de la Marina de Gandía, donde agentes de la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente. Nada más recuperar a la pequeña fueron detenidos los padres y las dos hijas de mujer, de 20 y 17 años, por presuntamente colaborar en la sustracción, al ocultar a la bebé cuando el padre se la entregó.

Condena

Tanto el padre como la madre han sido condenados por un delito de desobediencia a una multa de siete meses a razón de seis euros diarios. Los progenitores se han beneficiado de una reducción de la pena de un tercio tras reconocer los hechos. Además, se ha tenido en cuenta que la bebé fue devuelta de forma voluntaria sin causarle ningún daño, según ha señalado Levante-Emv.

Las hijas de la mujer han sido absueltas después de que la mayor colaborara para la localización de la pequeña, al declarar ante la policía que la había dejado a cargo de su hermana menor, que también ha sido absuelta porque actuó siguiendo las instrucciones de su hermana mayor.