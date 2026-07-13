Las dos hermanas se han visto implicadas como colaboradoras al ocultar a la bebé cuando el padre se la entregó a las hijas de su mujer.

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Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia han detenido y puesto a disposición judicial a todos los implicados en el caso la sustracción de la bebé del Hospital Francesc de Borja. Tras concluir la investigación en total han sido cuatro las personas detenidas por su relación con los hechos, el padre de nacionalidad argelina y 34 años de edad; la madre, de nacionalidad española y 40 años de edad, así como ambas hijas de ella, de 20 y 17 años respectivamente, según la adelantado el diario Levante.

Los hechos habrían ocurrido sobre las 07:30 horas de la mañana del pasado jueves cuando "la mujer le ha dado el bebé a su marido y este último lo ha metido en una bolsa de deporte y lo ha sacado del hospital". Al parecer, los progenitores del bebé estarían siendo investigados porque el menor "había dado positivo en cocaína pocos días después de nacer",

Una llamada al 112 desveló el paradero del padre fugado con el bebé

Fue una llamada al 112 sobre las 22:00 horas de, pasado jueves, la que alertó del paradero del progenitor y su hija recién nacida. Se encontraban en la plaza de la Marina de la localidad, donde agentes de la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente y detuvieron al hombre, mientras que la bebé fue trasladada de urgencia al mismo hospital en el que estaba, el Francesc de Borja, para ser evaluada sobre su estado y garantizar su cuidado.

El bebé fue trasladado al hospital en buen estado y a la detención de ambos progenitores y de dos hijas de la madre que estaban en ese momento con la menor. De los cuatro detenidos, el padre, la madre y la hija mayor han comparecido ante el juez que lleva la causa y tras prestar declaración han quedado en libertad. La cuarta implicada, la hija menor de 17 años, tras la exploración ante los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) quedaba también en libertad.

Por las pruebas que le realizaron a la bebé tras el nacimiento, los efectivos sanitarios pudieron comprobar que sufría signos compatibles con un síndrome de abstinencia neonatal por la exposición a sustancias estupefacientes a través de la madre.

Las dos hermanas se han visto implicadas como colaboradoras al ocultar a la bebé cuando el padre se la entregó a las hijas de su mujer.