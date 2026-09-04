Carlos Plá Valencia, 04 SEP 2026 - 07:30h.

Esta iniciativa importada de Países Bajos busca la desconexión digital de sus participantes para volver a conectar con los propios pensamientos y con las personas que nos rodean

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Tumbados en el césped a la sombra de los árboles, un centenar de personas leen en completo silencio. De fondo se escuchan algunos pájaros y niños jugando. Ni se ve ni se oye ningún teléfono móvil. La paz que transmite esta escena se produjo el pasado domingo en los Jardines del Turia y forma parte de una iniciativa internacional organizada por The Offline Club, que ha llegado recientemente a Valencia. "La clave siempre es la desconexión del móvil. Tenemos que volver a conectar con nosotros y con los demás que están a nuestro alrededor", cuenta Mario Sánchez, promotor del club.

Esta iniciativa internacional nació en 2024 en los Países Bajos y surge de la hiperconectividad a la que estamos sometidos en la actualidad. "No estamos en contra de la tecnología ni de las redes sociales. Simplemente queremos promover un uso mucho más adecuado de los móviles y ayudar a las personas a que vuelvan a entender la importancia de ser consciente de cómo usan el móvil", explica Mario, que explica que "queremos facilitar que la gente tenga por lo menos un par de veces al mes, un momento donde pueden decir me voy a desconectar. Si lo quieres hacer tú mismo es bastante complicado porque es muy fácil volver a coger el móvil, pero si estás en un evento con muchas personas te daría mucha vergüenza cogerlo. Además, como lo hacemos en grupo es más divertido".

A la llegada de este encuentro de lectura, y de otros eventos que organiza el club, los móviles se dejan en una taquilla. Durante una hora los participantes disfrutan de la lectura en silencio y luego dedican otra hora a comentar con el resto del grupo los libros o cualquier tema que surja. Dos horas de tranquilidad que provocan reacciones inesperadas en aquellos que lo prueban. "Pasan cosas muy bonitas. Hay personas que se ponen a llorar en nuestros eventos porque se habían olvidado de cómo se sienten al estar simplemente dos horas con sus pensamientos o con sus sentimientos y todo lo que sale de dentro. La gente se sorprende de cómo les afecta para bien y entienden de repente lo bonito que es conectar con otras personas sin el móvil de por medio".

En los poco más de nueve meses que lleva en marcha The Offline Club Valencia, se han organizado una veintena de eventos. "Están los encuentros de lectura, pero también organizamos quedadas con música en directo y otros más abiertos en los que los participantes pueden hacer lo que quieran aunque suelen ser actividades creativas como manualidades o lo que se les ocurra. Eso sí, todo sin móviles", insiste.

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Unos eventos a los que cualquiera puede inscribirse desde la cuenta de Instagram @theofflineclub_valencia. "Hay actividades como las de lectura que son gratuitas, aunque ofrecemos a la gente la posibilidad de hacer una donación para el funcionamiento del club. Luego hay otros eventos que sí que tienen un coste porque tenemos gastos de local o de personal", explica Mario, que ya tiene en mente nuevas iniciativas para seguir atender a la creciente demanda que tienen. "Realmente se nota que hay una gran necesidad de este tipo de iniciativas porque hay pocas actividades comparables a las que organizamos".

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Para Mario, que llegó a Valencia hace un año desde Países Bajos, su lugar de origen, el Offline Club forma parte de una misión más grande. "Quiero ayudar a la gente a dejar de perder su tiempo, que persigan sus sueños y tomen las riendas de su vida. Y creo que eso está muy relacionado con hacer un uso adecuado del móvil. Perdemos tanto tiempo y tanta energía con los teléfonos sin que nadie nos ayude a crear conciencia sobre esto porque la vida pasa y hay que estar enfocado en hacer lo que realmente nos haga felices", afirma.