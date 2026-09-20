Carlos Plá Valencia, 20 SEP 2026 - 17:00h.

El trayecto de unos 2.500 kilómetros conecta las dos colonias establecidas, una en Europa central y la segunda en Cádiz, con la esperanza de crear una tercera en Valencia

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Estos días, el cielo de la península ibérica ofrece una imagen tan insólita como extraordinaria, un grupo de 30 ibis eremitas sobrevuela el territorio siguiendo a un ultraligero. A bordo viajan sus “madres adoptivas” que guían a la bandada durante un recorrido que en el futuro deberán ser capaces de realizar de manera autónoma.

Esta preciosa y particular travesía forma parte de un proyecto internacional en el que participa tanto la Fundación Bioparc como el parque valenciano para “salvar”, reintroducir y recuperar las antiguas rutas migratorias de esta especie, que mantiene su condición de extinta en Europa desde el siglo XVII según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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El trayecto de unos 2.500 kilómetros conecta las dos colonias establecidas, una en Europa central y la segunda en Cádiz, a la que se ha incorporado una tercera en Girona, con la esperanza de incluir en un futuro una más en la Comunitat Valenciana. El sueño de que el continente sea de nuevo el hogar del ibis eremita comienza a ser una realidad gracias a muchos años de trabajo y más de un centenar de personas intervienen solo en esta complicada operación, entre un piloto, dos “madres adoptivas” y personal de investigación, veterinaria y voluntariado.

Alerta meteorológica

La predicción de alerta meteorológica ha obligado a adelantar los planes y el viento provocó que se aterrizara en la provincia de Castellón, prosiguiendo por carretera con los vehículos adaptados hasta el aeródromo de Olocau (Valencia) donde, como estaba previsto, se ha instalado el campamento. Por precaución hasta que las tormentas no sean un peligro y por necesidad de descanso, la intención es retomar el vuelo este viernes y continuar la aventura.

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El proyecto LIFE de fondos europeos respalda esta acción conservacionista que aúna ciencia, técnica y pasión por la naturaleza, en el que participan diez instituciones de cuatro países (Austria, Alemania, Italia y Suiza) bajo la dirección del Zoo de Viena y el Waldrappteam. En España está liderada por el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez y Bioparc Valencia ha reforzado su implicación uniéndose en 2025 oficialmente al programa de conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Actualmente alberga cuatro jóvenes parejas para fortalecer la cría controlada científicamente, conseguir una población estable bajo cuidado humano y de esta manera e incrementar la reintroducción de esta especie en nuestro territorio que ya era su hábitat natural hace siglos.