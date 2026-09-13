Carlos Plá Valencia, 13 SEP 2026 - 20:04h.

El rebaño pastará por una zona de 42 hectáreas para controlar y reducir la acumulación de vegetación seca y material combustible para evitar incendios

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El Ayuntamiento de Gata de Gorgos, localidad alicantina del interior de la comarca de la Marina Alta, ha "contratado" vacas tiernas para proteger sus montes de los incendios. Un proyecto piloto y sostenible que se va a desarrollar al menos durante los próximos cuatro meses en las zonas de Tossal del Moro i Serrillas.

Un rebaño de 20 vacas domésticas llegadas desde la vecina localidad de Xaló (Alicante) pastarán de forma continua por un total de 42 hectáreas de terreno para reducir y controlar la vegetación seca y la acumulación de material combustible en el monte con el objetivo de que cuando llegue el próximo verano estos entornos naturales estén en las mejores condiciones para afrontar la temporada de mayor riesgo de incendios.

A la tradición de emplear la ganadería intensiva para limpiar los montes, se une la única tecnología, ya que los animales llevan incorporados unos collares GPS de última tecnología, que los mantiene en la zona de pastos sin necesidad de barreras físicas, a través de sonidos y advertencias, además de permitir monitorear el estado de salud de las reses en tiempo real.

Al tratarse de animales mansos y muy tranquilos, que cuentan con la supervisión diaria de un pastor, la implantación de este innovador sistema es 100% compatible con el uso de los vecinos de la montaña y con la práctica del senderismo, muy extendido en la zona y que atrae durante todo el año a numerosos amantes de la naturaleza.

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Una iniciativa que forma parte de una estrategia más amplia puesta en marcha por el consistorio alicantino para limpiar los montes de la localidad.

70 explotaciones ganaderas protegen los montes valencianos

El proyecto se ha puesto en marcha gracias a las subvenciones lanzadas por la Conselleria de Medio Ambiente para apoyar la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios forestales. Un plan dotado con 500.000 euros y que va a servir para financiar las labores de pastoreo que desarrollan 70 explotaciones ganaderas en áreas consideradas estratégicas para la prevención de incendios en todo la Comunidad Valenciana.

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Las ayudas se dirigen a explotaciones bovinas como la de Gata de Gorgos, pero también a el empleo de rebaños de cabras, ovejas o caballos para crear cortafuegos en montes gestionados por la Generalitat, zonas húmedas catalogadas, espacios de interfaz urbano-forestal y otros terrenos recogidos en los planes oficiales de prevención.