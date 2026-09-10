Carlos Plá Valencia, 10 SEP 2026 - 15:35h.

Los aullidos del gato y el reflejo de sus ojos en la oscuridad han permitido a los bomberos localizarlo a varios metros de profundidad en una cámara de aire de un edificio

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Efectivos de Bomberos de Valencia han participado en un complejo rescate para salvar la vida de un gato que había quedado atrapado entre dos tabiques en un edificio de la calle Juan Bautista Perales del distrito valenciano de Camins al Grau.

Tras dar el aviso la propietaria, los bomberos se desplazaron al inmueble. Ya en el lugar, gracias a los aullidos del animal y el reflejo de sus ojos en la oscuridad, consiguieron dar con él. El pequeño gato se encontraba en una cámara de aire entre dos tabiques a varios metros de profundidad sin que pudiera escapar por sus propios medios.

Un agujero en la pared para rescatar al gato

Una vez localizado, los bomberos estudiaron las diferentes opciones para rescatar al felino y finalmente optaron por realizar un butrón en la pared. Con el espacio justo, uno de los efectivos se introdujo entre los dos tabiques hasta llegar al animal. Segundos después, el pequeño gato estaba a salvo en brazos de su dueña, que presenció nerviosa el difícil rescate.

En la intervención participó la Bomba Urbana Pesada-10 del Parque Norte de Valencia de los Bomberos de Valencia que han calificado la operación de "una intervención diferente, pero con el mismo objetivo: ayudar cuando se nos necesita".