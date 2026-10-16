Un alumno de 16 años da un bofetón y una patada a un profesor que medió en una pelea en Gandía

El profesor consiguió huir gracias a la intervención de otros alumnos y pudo encerrarse en un despacho del instituto y llamar a la policía para alertar de la agresión

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un estudiante de 16 años tras agredir a un profesor en una calle próxima a un instituto de secundaria de Gandía (Valencia). Los hechos se produjeron el pasado martes sobre las 14 horas, cuando el jefe de estudios del centro educativo vio a dos escolares peleándose en la calle y acudió a mediar y frenar el enfrentamiento. Fue en ese momento, cuando uno de los alumnos, un menor de 16 años, le propinó una bofetada al profesor, tirándole al suelo donde le dio una patada. Una agresión que fue grabada por una vecina, según informa Las Provincias.

Tras los golpes, el docente consiguió sobreponerse gracias a la intervención de otros alumnos que lograron para la agresión sujetando al joven violento, momento que aprovechó el docente para salir corriendo hacia el instituto perseguido por el alumno, que fue nuevamente interceptado por los testigos, permitiendo al profesor encerrarse en un despacho antes de alertar a la policía.

Esa misma tarde el profesor acudió a dependencias policiales para denunciar la agresión. La rápida investigación contó con una prueba clave, la grabación en vídeo realizada por una vecina y que puso a disposición de la policía. Unas imágenes que han sido incorporadas como prueba en las diligencias remitidas a la Fiscalía de Menores.

Detención y expulsión del instituto

Tras tomar declaración a la víctima y a los testigos presenciales, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de la Policía Nacional de Gandía detuvieron el jueves al menor, que quedó en libertad tras ser informado de las responsabilidades penales de la agresión.

En el ámbito educativo, la dirección del instituto ha iniciado un expediente disciplinario para tramitar la expulsión definitiva del agresor.

Según fuentes policiales, el joven detenido tiene un perfil conflictivo conocido entre profesores y compañeros, si bien este ataque representa el episodio más grave hasta la fecha.