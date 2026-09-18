Una profesora del IES José Cadalso en San Roque, en Cádiz, ha sido agredida, de forma física y verbal, en dos ocasiones

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Una profesora del IES José Cadalso en San Roque, en Cádiz, ha sido agredida, de forma física y verbal, en dos ocasiones este jueves en dicho instituto por parte de un alumno, tanto en el aula como en Jefatura de Estudios. Por ello, la comunidad educativa del instituto, secundada por representantes de otros centros educativos sanroqueños y de los sindicatos del sector, se ha concentrado en la mañana de este viernes.

Por su parte, según ha indicado el Ayuntamiento de San Roque en una nota, autoridades municipales han respaldado a la comunidad educativa del centro en la concentración de repulsa a las puertas del centro, en un acto que ha comenzado con la intervención del director del IES José Cadalso, Hugo Tavío, que ha mostrado "el inquebrantable apoyo de la comunidad educativa" a la profesora agredida y ha señalado que "la única medicina" contra la agresividad creciente en la sociedad es la educación.

Todo el apoyo a la profesora agredida

Por su parte, los sindicatos también han mostrado su apoyo a la docente agredida y al centro, además de pedir medidas contra el autor de los hechos. Igualmente, la presidenta de la AMPA del IES José Cadalso, Isabel Solís, ha mostrado la repulsa de los padres y madres del instituto a esta agresión y ha pedido medidas para que no se repitan estos hechos.

El equipo de gobierno municipal también ha estado representado por la teniente de alcalde de Educación, Belén Jiménez, y por el concejal Abel Heredia, que han señalado que la del IES José Cadalso no es la primera agresión en el ámbito educativo que se ha producido en Andalucía en estos primeros momentos de curso, por lo que ha reclamado a la Junta que ponga en marcha "herramientas" para proteger al profesorado de los centros, especialmente en los institutos, ya que en ellos se concentran estos casos.