La progenitora y su hijo de 17 años le dieron patadas, puñetazos y hasta mordiscos a la víctima durante una discusión

Los dos arrestados habían ido al centro educativo por un incidente previo entre el profesor y otro alumno, hijo de la mujer

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AlicanteUna madre y su hijo fueron detenidos este viernes 13 de marzo acusados de agredir brutalmente a un profesor en un centro educativo de la localidad de Alcoy (Alicante), según han informado a EFE fuentes del caso.

Incluso le arrancaron parte de una oreja durante el ataque que se produjo en el marco de una discusión previa con el docente. La progenitora y el joven de 17 años habían ido al instituto por un incidente anterior.

Lo habían protagonizado la víctima agredida y un alumno, que era precisamente otro hijo de la mujer arrestada tras los hechos acontecidos poco antes del mediodía, tal y como detalla el diario 'Información'.

A las 13:30 horas acudieron ambos familiares al IES Cotes Baixes después de que avisaran a la madre por un problema en el que se había visto implicado su niño.

Mataleón, patadas y puñetazos al docente

Durante el encuentro in situ con el profesor, presuntamente lo atacaron, practicándole la técnica del mataleón primero para inmovilizarle y después darle puñetazos y patadas.

Justo en ese momento, llegó también la Policía Local de Alcoy, que fue alertada para que actuase y frenase la pelea. Los separó a los tres, procediendo a los dos arrestos.

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Las mismas fuentes consultadas por EFE precisaron que todavía desconocen quién dio el mordisco en la oreja al docente. Tuvo que ser trasladado a un hospital para que los médicos le intenten reconstruir la parte arrancada.