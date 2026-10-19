Carlos Plá Valencia, 19 OCT 2026 - 13:43h.

Esta mujer y sus dos hijos de 15 y 11 años han conseguido cruzar la calle Calafatadors completamente anegada para llegar a la vivienda de sus vecinos de la casa de enfrente para ponerse a salvo

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A la 1 de la madrugada de este lunes, el agua ha comenzado a entrar en casa de Bea, en la calle Calafatadors de la playa de Oliva (Valencia). "Entraba muy poca, no es la primera vez que pasaba. Había estado lloviendo todo el domingo y a las diez de la noche comenzó a caer con más fuerza, pero nos fuimos a dormir porque nos levantábamos pronto", relata.

Unas horas después, a las cinco de la madrugada, el ruido del perro chapoteando por la casa le ha despertado. "Me he levantado y el agua me llegaba por los tobillos", explica.

Con sus dos hijos de 11 y 15 años en casa, Bea ha tratado de contactar con los servicios de emergencias para pedir ayuda. "La policía local no me ha cogido el teléfono y después de varios intentos en el 112 me han atendido y se han tomado mis datos para saber dónde estábamos", cuenta.

Con el nivel del agua subiendo rápidamente y sin la posibilidad de que los equipos de rescate llegaran a su vivienda a tiempo, la única opción era llegar a la casa de sus vecinos. "Ellos tienen dos alturas, pero no sabíamos si estaban. Afortunadamente, hemos visto una luz en su casa y nos han gritado para que fuéramos allí", explica.

En medio de una intensa lluvia, los tres han salido de casa sin saber lo que se iban a encontrar. "Tenía miedo de que el agua cubriera a mis hijos, pero hemos podido cruzar la calle con el agua por la cintura".

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Empapados y con el susto todavía en el cuerpo, finalmente han podido ponerse a salvo. "Estamos en casa de los vecinos, con ellos y con otra pareja que también ha tenido que salir de su chalet porque el agua la ha inundado".

Con el amanecer, la imagen de esta zona de la playa de Oliva era desoladora. Coches anegados y calles convertidas en ríos. "Mi coche ha quedado completamente lleno de agua".

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Rescates en helicóptero

Sin poder acceder por tierra, los servicios de emergencia han comenzado a primera hora de la mañana a rescatar en helicóptero a decenas de vecinos atrapados en sus viviendas en la playa de Oliva. Junto al polideportivo polivalente de la localidad, los helicópteros no dejan de aterrizar con personas empapadas y ateridas por el frío. Desde ahí, los casos más graves de hipotermia están siendo trasladados al hospital de Gandía para recibir atención médica.

Mientras Bea y sus dos hijos continúan en la casa de sus vecinos a la espera de poder salir a la calle. "Ha dejado de llover hace ya unas horas y el agua está bajando poco a poco. De momento no podemos salir para ver cómo está la casa, aunque lo importante es que estamos todo bien", afirma.