La UME se desplaza a Oliva, Valencia, ante las inundaciones y los bomberos realizan múltiples rescates en la Safor

La alerta máxima en Valencia y Alicante por la DANA Adam, en directo: media docena de municipios están incomunicados y se ha movilizado a la UME

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OlivaLA DANA Adam ha provocado una situación límite en varias zonas del Levante español. Debido a las lluvias caídas en las últimas horas y en los desbordamientos de los ríos, la Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido de su base en Bétera (Valencia) para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones de la zona de Oliva (Valencia) y Pego (Alicante).

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La situación durante la madrugada ha sido y continúa siendo "muy adversa", con acumulados que han sobrepasado los 550 l/m3. El peligro es extraordinario en los ríos y barrancos de la Safor y la Marina y los bomberos están realizando múltiples rescates, ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que ha pedido a la población no desplazarse, subir a las partes altas y seguir todas las recomendaciones de Emergencias y del 112.

Imprescindible que los ciudadanos sigan las instrucciones de Emergencias

"Estamos ante un escenario complicado tras una noche adversa y con un día también complicado", ha expuesto la representante del Gobierno central en un mensaje en su cuenta de X, en el que ha informado de que, además de la UME, también se han activado las unidades de rescate de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

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"El peligro es extraordinario en los ríos y barrancos de la Safor y la Marina Alta. Es imprescindible que sigáis las instrucciones de Emergencias", ha remarcado Bernabé.

Los rescates en la zona

Por su parte, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han indicado que a lo largo de la noche se ha "ido complicando" la situación en la Safor y se han producido rescates en localidades como Piles, Miramar y, sobre todo, en Oliva, en este caso tanto en la zona urbana como en los diseminados.

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El trabajo de las dotaciones se reforzará con la salida del sol con los medios aéreos de rescate, entre ellos un helicóptero del Consorcio y otro de la Generalitat, han añadido.

Las recomendaciones a la ciudadanía

Por su parte, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha vuelto a reunir a las 07.00 horas de este lunes para evaluar la situación. Al finalizar, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de la activación de la situación 2 del Plan de Inundaciones y de la movilización de la UME.

Dicho esto, ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía siga todos los consejos de Emergencias y la información remitida mediante los mensajes ES-Alert: "No se puede circular, deben permanecer en sus casas". El responsable autonómico ha especificado que se están produciendo lluvias "intensas y continuadas" que provocan inundaciones "importantes" en municipios como Pego, Oliva, Piles o Miramar.

"La ciudadanía tiene que permanecer en casa. Y todas las personas que pensasen desplazarse hacia esta zona, no tienen que desplazarse. No pueden cruzar la zona del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Por favor, sigan las recomendaciones porque tenemos muchas personas que están atrapadas y tampoco los camiones pueden alcanzar esas zonas por la cantidad de agua", ha remarcado.

Por todo ello, ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y que suban a las plantas superiores. "Estos consejos son casi una obligación que tiene que realizar la ciudadanía con la situación actual que tenemos", ha advertido Valderrama, que ha detallado que, desde la pasada noche hasta la mañana de este lunes, "en algunas zonas ha llovido más de 500 litros por metro cuadrado".

"Por favor, confinamiento, no circulen por las carreteras y no atraviesen el litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de la provincia de Alicante", ha incidido.