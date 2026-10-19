Virginia es una joven de Oliva, Valencia, que ha ido informando en sus redes sociales sobre las inundaciones por la DANA Adam

La alerta máxima en Valencia y Alicante por la DANA Adam, en directo: la playa de Oliva, anegada tras caer 600 litros por metro cuadrado

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OlivaLa DANA Adam no da tregua en las últimas horas al levante español. Las fortísimas lluvias y el desbordamiento de varios ríos ha activado la alerta roja en varias zonas del Mediterráneo. Una de las zonas más afectadas es la del municipio valenciano de Oliva donde el azote de la DANA ha provocado inundaciones, calles anegadas que parecen ríos, el despliegue de la UME y la activación del confinamiento de sus vecinos por parte de las autoridades.

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Una de las afectadas por estas intensas lluvias ha sido una joven llamada Virginia que ha ido narrando a través de sus redes sociales cómo ha ido avanzando las inundaciones en el municipio de Oliva.

El miedo de Virginia y de su familia por las inundaciones en la borrasca Adam

Con su casa llena de agua y los pasillos de la vivienda anegados, esta joven ha mostrado a través de imágenes y de vídeos la agonía y el miedo con el que su padre, su madre y su mascota se están enfrentando a la crecida del agua. Virginia ha ido informando a lo largo de la madrugada y de esta mañana de lunes cómo avanza la DANA Adam a su paso por la Comunidad Valenciana: "Ahora mismo está dentro de un huracán. Es la peor noche de mi vida, sin ninguna duda. Sólo rezo para que pare lo antes posible por favor".

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"Está lloviendo con una fuerza y un viento...que no había visto en mi vida", continúa informando la joven de Oliva mientras muestra a sus seguidores los estragos de las lluvias y de las inundaciones.

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Ha sido a principio de esta mañana cuando la misma Virginia ha contando que su familia estaba esperando el dispositivo desplegado por la UME para su rescate: "Estamos esperando a la UME o bomberos para que nos puedan sacar de casa. Esto es lo peor que he vivido en mi puta vida".

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Justo después y tras publicar una captura de pantalla con el registro de llamadas que había realizado al 112, Virginia actualizaba su perfil social para informar a sus seguidores que seguían esperando ayuda para poder salir de su casa inundada por las lluvias caídas en esta última DANA: "Estamos mi madre y yo en la terraza, mi padre no puede salir de casa de la cantidad de agua que hay. Estás son mis llamadas al 112 y aquí no viene ni dios!".

Confinamiento por la DANA Adam

Por su parte, la Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia declarada por las lluvias que deja la dana Adam, según ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a primera hora de este lunes desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

El responsable autonómico ha insistido en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas. "Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha recalcado, en declaraciones a los medios.

Además, Valderrama ha informado de que, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil, se está procediendo al corte de carreteras para que no se pueda acceder desde otras zonas a las áreas más afectadas.

El conseller ha asegurado que todos los servicios de emergencia están actuando para garantizar "la seguridad de las personas" y ha hecho hincapié en que la necesidad de que la población facilite que que los servicios esenciales puedan actuar "con la mayor rapidez posible en cada momento". En este sentido, ha concretado que ya se han activado helicópteros para actuar en las zonas más afectadas, aunque ha admitido que las condiciones meteorológicas "no son favorables".

Las recomendaciones a la ciudadanía

Además, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha vuelto a reunir a las 07.00 horas de este lunes para evaluar la situación. Al finalizar, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de la activación de la situación 2 del Plan de Inundaciones y de la movilización de la UME.

Dicho esto, ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía siga todos los consejos de Emergencias y la información remitida mediante los mensajes ES-Alert: "No se puede circular, deben permanecer en sus casas". El responsable autonómico ha especificado que se están produciendo lluvias "intensas y continuadas" que provocan inundaciones "importantes" en municipios como Pego, Oliva, Piles o Miramar.

"La ciudadanía tiene que permanecer en casa. Y todas las personas que pensasen desplazarse hacia esta zona, no tienen que desplazarse. No pueden cruzar la zona del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Por favor, sigan las recomendaciones porque tenemos muchas personas que están atrapadas y tampoco los camiones pueden alcanzar esas zonas por la cantidad de agua", ha remarcado.

Por todo ello, ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y que suban a las plantas superiores. "Estos consejos son casi una obligación que tiene que realizar la ciudadanía con la situación actual que tenemos", ha advertido Valderrama, que ha detallado que, desde la pasada noche hasta la mañana de este lunes, "en algunas zonas ha llovido más de 500 litros por metro cuadrado".

"Por favor, confinamiento, no circulen por las carreteras y no atraviesen el litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de la provincia de Alicante", ha incidido.