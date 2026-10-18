Redacción Andalucía Agencia EFE 18 OCT 2026 - 14:59h.

Las precipitaciones de la madrugada han provocado la caída del techo en el centro sanitario El Palo en Málaga

También se ha desprendido parte del falso techo de la zona este de unos aparcamientos municipales, entrando agua

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MálagaUna parte del techo del centro de salud de la barriada de El Palo en Málaga se ha desplomado por las intensas lluvias de la dana Adam durante la madrugada de este 18 de octubre. En consecuencia, se han reubicado las urgencias.

Según ha informado la Junta de Andalucía, ese servicio médico se ha trasladado puntualmente al centro sanitario de Cruz de Humilladero, en otra zona de la capital, donde los usuarios recibirán la atención que necesiten.

El incidente ha provocado la inundación de algunos espacios, igual que ha ocurrido en los accesos peatonales al aparcamiento municipal del mismo barrio de El Palo. Allí también se ha desprendido parte del falso techo.

Concretamente, en la zona este de esas instalaciones ha quedado inhabilitado el vial de entrada, por la entrada de agua de precipitación, han señalado desde el Ayuntamiento de Málaga.

Más de 50 incidencias por anegaciones de viviendas y calles

Justo en la citada barriada malagueña se han registrado buena parte de las incidencias por el temporal. En total, más de 50 por anegaciones de viviendas y calles, así como caída de árboles.

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Andalucía ha cifrado en 89 los avisos durante la madrugada, 73 de ellos en la provincia de Málaga, tal y como ha detallado Emergencias 112. Desde el consistorio de la capital han atendido casi 100 alertas por las lluvias.

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Sin que se tenga constancia de daños personales, los problemas se han centralizado en el distrito Este de la ciudad, con inundaciones en vehículos y casas, rescates de personas o desprendimientos de elementos de fachadas o ramas, sobre todo.

Personal de la empresa municipal Limasam limpia las zonas afectadas y recolocan contenedores desplazados, con un operativo que se mantendrá durante toda la jornada.

Mientras operarios de la empresa municipal de aguas ha retirado materiales y repuesto tapas de alcantarillado arrastradas por el agua. Hasta las tres de la madrugada estuvo activado el aviso naranja en la zona.

En aviso amarillo hasta las 22 horas por tormentas

La Agencia Estatal de Meteorológica (Aemet) mantiene este domingo el aviso amarillo por lluvias en las zonas de Sol, Guadalhorce y Axarquía hasta las 21:59 horas, también por tormentas.

Desde el Ayuntamiento de Málaga piden a los vecinos "precaución y prevención", con más motivo si esta situación les coge en la carretera. Sobre los coches precisamente, aconsejan no aparcar en cauces u orillas de ríos.

"Si estás en la calle, no atravieses tramos inundados", recuerdan a la población para evitar que puedan ser arrastrados por la fuerza del agua en corriente. Con el último episodio de chubascos ya tuvieron que rescatar a unas diez personas.

Algunas se quedaron atrapadas en el túnel del Peñón del Cuervo, otras en dos turismos de la Avenida Salvador Allende y calle Robalo y las demás en la plaza Miramar de El Palo y dos domicilios en pasaje Amaranto y Salvador Allende.