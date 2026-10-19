Manu Reyes Ana Verdejo 19 OCT 2026 - 21:50h.

Los vecinos han mostrado su impotencia ante los efectos del temporal, que ha dejado "todo hecho un asco" en sus viviendas

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La DANA 'Adam' ha dejado enormes destrozos en la Comunidad Valenciana, con calles inundadas y numerosos destrozos. La coordinación entre administraciones ha sido fundamental para evitar males mayores, pero las pérdidas han sido enormes.

En Els Poblets, Alicante, el río Girona se ha desbordado por las lluvias. Los vecinos han mostrado su impotencia ante los efectos del temporal, que ha dejado "todo hecho un asco" en sus viviendas, con numerosos daños materiales, que también se han visto en vehículos que han sido arrastrados por el agua.

"Hemos visto como un coche ha pegado contra la puerta y ha roto todo", cuenta un vecino. La riada se coló en la primera planta de su casa, con tanta fuerza que llegó a romper paredes y tirar tabiques. "Empezaba a entrar agua y nos ha pillado ahí y hemos subido arriba, donde hemos estado todo el rato", añade.

"No queda nada, hay que hacer todo de nuevo"

Ahora sólo quedan muebles amontonados, recuerdos de toda una vida enterrados en el barro. "No queda nada, hay que hacer todo de nuevo, no se puede vivir aquí", añade una vecina. Otra de las damnificadas es Josefa, quien ha indicado que "el agua ha subido mucho más" que la "última vez". "No puedes hacer nada", ha relatado con impotencia, al tiempo que ha asegurado que tiene muchos electrodomésticos y muebles afectados. "Está todo hecho un asco", ha subrayado esta vecina, quien ha explicado que pasadas las 06.00 horas "el agua ya estaba pasando" por delante de su domicilio.

Otra de las afectadas por la crecida del Girona en el municipio de Els Poblets es Marian, quien ha explicado el "susto" que siente, a pesar de que las autoridades han alertado "con tiempo" de lo que venía.

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Así lo considera esta vecina, quien ha agregado que hace 19 años "hubo una riada, pero no tanto como ahora", y ha apuntado que desde la planta de arriba de su casa ha visto "cómo se iban" coches arrastrados por el agua.

Posteriormente, se ha encontrado "todo lleno de barro" y "flotando". "Flotaban todos los muebles que tengo aquí abajo", ha apuntado, al tiempo que ha señalado: "Vamos a intentar solucionar lo nuestro, que es poco, para ir a ayudar enseguida a quien haga falta".

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"Para tirar a la basura"

Pepe es otro de los damnificados por la crecida, ante la que ha subido a la azotea de su vivienda y, tras bajar, se ha encontrado los destrozos. Según ha afirmado, ha entrado "medio metro de agua" y "todo" ha quedado "lleno de barro" y "para tirar a la basura".

Este vecino ha aseverado que está viviendo lo ocurrido "con mucha impotencia" y que ahora es el momento de esperar las valoraciones del seguro y limpiar el domicilio, con el fin de recuperar la normalidad lo más pronto posible.

"Pintar y como si empezáramos otra vez", ha apostillado Pepe, quien ha detallado que entre los elementos afectados por la inundación de su casa hay fotografías de cuando un hijo suyo tomó la comunión.

Otra residente en esta localidad de la Marina Alta damnificada por la crecida ha relatado que a las 06.15 horas, mientras estaba friendo croquetas, se ha dado cuenta de que había comenzando la crecida. "Estamos bien, estamos vivos, pero es un disgusto muy grande", ha lamentado, al tiempo que ha explicado que se ha echado a perder una reforma que hizo en su domicilio.