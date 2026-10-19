Clara Marzá 19 OCT 2026 - 15:46h.

Hay vecinos en estas localidades que aseguran haberlo perdido todo por la subida del nivel del agua en sus viviendas

Todo sobre la alerta en Valencia y Alicante por la DANA Adam

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Las consecuencias de las lluvias torrenciales que han afectado a las provincias de Valencia y Alicante las hemos visto hoy visibles en numerosos municipios de la Comunidad Valenciana. En Piles, una vecina muestra desde la ventana de su vivienda una imagen que resume los destrozos con vehículos completamente sumergidos por la acumulación de agua en las calles donde estaban aparcados.

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El agua ha cubierto los coches en zonas de Oliva o Piles

En las urbanizaciones próximas a la playa, el agua llegó a alcanzar la altura de la cadera, según explica un vecino, que señala con la mano el nivel que llegó a alcanzar la inundación. Relata además que tuvo que ser evacuado en una piragua con la ayuda de efectivos de la Guardia Civil. No fue el único rescate. Una pareja de ancianos también tuvo que ser auxiliada de la misma forma después de que el agua anegara su vivienda.

Una situación similar se vivió en Oliva, donde la fuerza del agua lo inundó todo, dejando aislados a numerosos vecinos y provocando importantes daños materiales. Uno de los afectados, con el agua por encima de las rodillas, describía así la rápida evolución de la riada: “Esta mañana ha empezado a entrar agua, agua, agua, y ahora sin parar. Ya me he quedado encerrado con el perro y dos metros de agua dentro de casa”.

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Entre los afectados está también José Antonio, que lamenta haber perdido prácticamente todas sus pertenencias. “Lo he perdido todo: la cama que acababa de comprar y la televisión, lo mismo”, explica.

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Otra de las localidades afectadas es Pego, en la provincia de Alicante. Allí, la altura del agua apenas deja entrever los techos de algunos vehículos completamente cubiertos por la inundación. En otras zonas del municipio, varios coches han quedado abandonados junto a un paso a nivel, atrapados por el avance del agua.