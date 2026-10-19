Los angustiosos rescates en las zonas inundadas de Oliva

La magnitud de las inundaciones ha obligado a realizar rescates en condiciones especialmente complicadas

La alerta en Valencia y Alicante por la DANA Adam, en directo: hallan el cadáver de un hombre en un camping de Oliva, la cuarta muerte durante el temporal

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OlivaLos servicios de emergencia y la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantienen un amplio operativo de rescate ante las inundaciones que afectan a distintas zonas de Valencia y Alicante por la DANA Adam. Hasta 2.000 personas han quedado aisladas y muchas están siendo trasladadas a un pabellón de Oliva, donde familiares y equipos de asistencia esperan su llegada.

Durante toda la mañana, los helicópteros trasladado a personas rescatadas, principalmente de la zona de la playa de Oliva. A su llegada, los equipos de emergencia atienden a los afectados, algunos de los cuales necesitan asistencia médica inmediata. En las inmediaciones se ha habilitado un centro de atención con personal de Cruz Roja.

Los rescates

El operativo se extiende por las comarcas de la Safor y la Marina Alta, entre Valencia y Alicante. Entre los rescatados hay familias con menores y personas con movilidad reducida que han tenido que esperar durante horas hasta recibir ayuda. En algunos casos, los vecinos han permanecido en las plantas superiores de sus viviendas, a la espera de poder salir de las zonas anegadas.

La magnitud de las inundaciones ha obligado a realizar rescates en condiciones especialmente complicadas. Una mujer de 90 años y movilidad reducida tuvo que ser evacuada sentada en una silla sobre una tabla de paddle surf, después de que el agua alcanzara el nivel de las rodillas. "Hemos llamado varias veces para avisarlos porque tienen agua hasta la rodilla", relata un familiar que esperaba ayuda para los afectados.

Mientras tanto, en el pabellón de Oliva, los familiares aguardan con preocupación la llegada de sus seres queridos. "Estamos pendientes de sus abuelos. Estaban encima de una cama, los dos solos, sin poderse mover", explica otra de ellos. Otra mujer espera noticias de su abuela, cuya vivienda también ha quedado completamente inundada.

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La llegada de los rescatados pone fin a horas de incertidumbre para muchas familias. Cuando por fin pueden reencontrarse con sus seres queridos, la tensión acumulada da paso a las lágrimas de alivio.