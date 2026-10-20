El miedo de Mercedes, de 80 años, sola y atrapada tras la inundación en Oliva

En Oliva, los vecinos achican agua, retiran los pocos muebles que han conseguido salvar y tratan de recuperar sus casas

Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado en Oliva entre abucheos tras las fuertes inundaciones por la DANA

Compartir







OlivaEl agua ha anegado viviendas, arrasado muebles y dejado a los vecinos de Oliva frente a la impotencia de ver cómo lo pierden todo. Mercedes, de 80 años, se quedó sola ante la inundación. “Mucho miedo”, recuerda. Sillones, ropa, cafetera, plancha… “Todo, todo estropeado. Un desastre”.

El rostro de María Amparo también refleja la impotencia ante las consecuencias del temporal. “Es tu casa, hasta que no abres no lo ves bien. Nuestra ropa, todo, todo”, lamenta. Mientras tanto, su hija colaboraba con Cruz Roja en las labores de rescate de los vecinos: “Damos nosotros las fuerzas que tenemos, pero tampoco podemos dar mucho más”.

PUEDE INTERESARTE Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva tras las inundaciones de la DANA Adam

Las viviendas se han convertido en piscinas. Con botas de agua, en la casa de Rosa, el agua anegó por completo la planta baja. “Fue horrible porque se inundó toda la casa, aquí abajo, la planta baja y dentro de la casa lo mismo”, relata.

La impotencia también se vivió desde las alturas. Juan observó cómo el agua se llevaba su coche sin poder hacer nada. “Mirando cómo se iba el agua y mirando cómo los coches se iban, impotencia”, cuenta.

En Oliva, los vecinos achican agua, retiran los pocos muebles que han conseguido salvar y tratan de recuperar sus casas. En las calles, las hileras de coches intentan desprenderse del barro y el agua acumulados, mientras la playa recoge los restos arrastrados por la corriente. Una localidad que trata de sobreponerse a la virulencia de la inundación y a las pérdidas que ha dejado a su paso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pedro Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica a los municipios de la dana Adam

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva (Valencia).

Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido en Oliva con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y con alcaldes de los municipios afectados por la dana Adam, que en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ha dejado acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras la reunión, el presidente ha afirmado en una declaración institucional que el Gobierno "por supuesto va a estar" en la reconstrucción y pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación pública para que los afectados recuperen "cuanto antes la normalidad", y ha urgido de nuevo a "un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática".