Jorge Javier, sobre hacer públicas sus opiniones: "Aparece un charco y me meto, pero elijo mejor las batallas"

El lunes ha estrenado su nuevo programa, 'El Diario de Jorge', que marca su regreso a las tardes de Telecinco

En una charla con Outdoor, el presentador habla de cómo maneja el ser una figura pública con una opinión muy marcada

"Aparece un charco y me meto, pero elijo mejor las batallas", nos ha dicho

Había dicho que no se iba a meter en más charcos. Pero si no opinase, no se enfadase, no cuestionase, no militase las causas que le importan, no sería Jorge Javier Vázquez. Lo tiene claro y aunque haya moderado un poco su discurso en los últimos tiempos, no va a quedarse callado. Así nos lo dijo en una charla con Outdoor a propósito del estreno de su nuevo programa de las tardes, 'El diario de Jorge'.

"Dije eso, pero luego veo un charco y me meto", dice entre risas en el vídeo que inaugura este artículo. Como si fuera un niño travieso, se divierte con las tramas que se generan en los medios cada vez que él abre la boca para opinar sobre algún tema. Ahora, en un momento de muchísima exposición y trabajo full time (terminó de presentar 'Supervivientes All Stars' el domingo y ahora tomó las tardes de Telecinco, y en septiembre llega 'Gran Hermano'), va a ser difícil que no opine: "Uno elige sus batallas. Hay que seleccionar las batallas en las que puedas luchar. Hay otras en las que he aprendido que es innecesario luchar".

Ante la consulta sobre esas batallas que no está dispuesto a dejar de lado, dijo: "Todo lo que tenga que ver con la defensa de mi colectivo. Con el machismo, yo nací en el 70 y tengo muchos comportamientos machistas que hay que aprender a erradicarlos. Y la defensa de la libertad en toda la extensión de la palabra, para todos".

"Me encanta tener la cadena solo para nosotros"

Jorge Javier se ha quedado sin verano. 'El diario de Jorge' debutó el lunes para ocupar el horario que dejó libre 'Así es la vida' con excelentes resultados de audiencia gracias a un talk show que ya está dando que hablar, con historias desopilantes e inesperadas. "Yo decía que ya no me iban a pillar para un programa después de comer, y pum. 'El diario de Jorge'", cuenta divertido Jorge Javier y luego aclara que está encantado con este trabajo. "Además, por fin un programa con mi nombre", bromea.

El presentador lleva un ritmo muy intenso aunque asegura que está descansando bien, leyendo mucho y disfrutando de este año de éxitos laborales. "Siento que este programa me llega a la edad adecuada, dispuesto a escuchar".

"No me gusta recordar"

Semanas atrás, en su paso por ¡De viernes!, Jorge Javier dijo que no le gustaba verse en imágenes de archivo. Incluso tratándose de imágenes de éxitos pasados, de momentos importantes de su carrera. En esta charla, nos ha explicado por qué: "La vida no es un punto estable. Puedes tener momentos buenos y placenteros pero siempre después viene una hostia. Y cuando recuerdo algo digo 'ahí estaba muy bien pero luego vendría aquello...' No me gusta mirar al pasado".