Así ha arrancado 'El diario de Jorge': "Estoy encantado de volver a estar con vosotros"

"Desde que salgo por la tele, la gente me para por la calle, me para, me habla, me saluda, me cuenta historias… Y a mí me gusta un montón que me cuenten historias", empezaba diciendo el presentador de 'El diario de Jorge'. Pero, aunque dicen que, a buen entendedor, pocas palabras bastan", él cree que "en cuestión de malentendidos" cuanto más se hable, mejor: "aunque a veces nos arriesguemos a que alguien nos diga ¿De qué estás hablando?"